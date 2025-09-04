Organist en agent die seks met jongeren had blijft weg bij rechtszaak
De homoseksuele N. heeft bekend dat hij seksueel contact met de vier jongens heeft gehad. Hij ontkent stellig dat er sprake was van dwang. Het was allemaal met wederzijdse instemming, zo maakte zijn advocaat eerder duidelijk. N. zit sinds april vast.
Ambtsgeheim geschonden
Tijdens de zitting deze donderdag werd bekend dat N. zijn ambtsgeheim als politieagent heeft geschonden, zo meldt Omroep Zeeland. Hij deelde met zijn slachtoffers politie-informatie. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) deed hij dat om indruk te maken op de jongens en daarmee zijn status verder te verhogen.
Het OM maakte eerder al duidelijk dat N. misbruik maakte van zijn positie als politieman én als bekende organist in de gereformeerde wereld. Overal in Nederland in kerken van de gereformeerde gemeenschap trad hij op, ook produceerde hij tientallen cd’s.
De rechtszaal zat donderdag vol met veel mensen uit de reformatorische hoek, familieleden en andere belangstellenden. André N. was er zelf dus niet bij; zijn advocaat wel. Zij vertelde dat zij de afgelopen tijd opnames had teruggeluisterd van aangiften van de slachtoffers. Daarin had de advocaat, zo zei ze, vooral gehoord dat de politieagenten die de aangifte opnamen, erg sturend waren in hun manier van horen.
Maar dat zou allemaal niet terug te vinden zijn in de uitgeschreven versies van de verhoren. Volgens haar kon er geen sprake zijn van een eerlijk proces met dit dossier: "Ik ben geschokt door die opnames. Ik heb 62 pagina's aan aantekeningen gemaakt van dingen die verkeerd zijn genoteerd of weg zijn gelaten."
Geen vrijlating
Bij de vorige zitting liet N. weten dat hij graag uit zijn cel wil, want de gevangenis in Middelburg bevalt hem niet. Ook wil hij graag beginnen aan een behandeling. De rechtbank en het Openbaar Ministerie wilden niet meewerken aan een voorlopige vrijlating.
André N. wordt beschouwd als een man die misbruik heeft gemaakt van kwetsbare jongens. Jongens, die het moeilijk hadden om te gaan met hun homoseksuele gevoelens in de gereformeerde gemeenschap waarin ze opgroeien. Een wereld waarin homoseksualiteit niet altijd wordt geaccepteerd, zo benadrukte het OM. De officier van justitie zei eerder: “Van een agent mogen we verwachten dat hij de wet naleeft en niet met een 15-jarige jongen seksuele handelingen pleegt.”
In november staat een volgende voorbereidende zitting gepland. De inhoudelijke behandeling volgt in 2026 en zal naar verwachting twee dagen duren.