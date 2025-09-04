Organist en agent die seks met jongeren had blijft weg bij rechtszaak

De bekende organist en politieman André N. (34) uit Werkendam was donderdagmiddag de grote afwezige bij de rechtbank in het Zeeuwse Middelburg. Hij wordt beschuldigd van het verrichten van seksuele handelingen met een jongen van 15 en het verkrachten van drie jongens van 16 tot 18 jaar in Werkendam, de provincie Zeeland en op de Veluwe. Volgens zijn advocaat kon haar cliënt het niet opbrengen om naar de rechtszaal te komen: "Het was te belastend."

De homoseksuele N. heeft bekend dat hij seksueel contact met de vier jongens heeft gehad. Hij ontkent stellig dat er sprake was van dwang. Het was allemaal met wederzijdse instemming, zo maakte zijn advocaat eerder duidelijk. N. zit sinds april vast. Ambtsgeheim geschonden

Tijdens de zitting deze donderdag werd bekend dat N. zijn ambtsgeheim als politieagent heeft geschonden, zo meldt Omroep Zeeland. Hij deelde met zijn slachtoffers politie-informatie. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) deed hij dat om indruk te maken op de jongens en daarmee zijn status verder te verhogen. Het OM maakte eerder al duidelijk dat N. misbruik maakte van zijn positie als politieman én als bekende organist in de gereformeerde wereld. Overal in Nederland in kerken van de gereformeerde gemeenschap trad hij op, ook produceerde hij tientallen cd’s.

N. verkocht tientallen cd's met zijn muziek via zijn eigen webshop.