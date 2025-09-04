Leo neemt omstreden cafetaria over: ‘Zónder verborgen camera’s’

De omstreden Cafetaria Marco in Werkendam is overgenomen, de friettent en vooral eigenaar Marco kwamen meerdere keren in opspraak. Leo Kros (54) en zijn vrouw nemen de friettent, die al drie maanden dicht is, over: ”Ik heb alles overgenomen, behalve de verborgen camera’s.” Volgens hem heeft voormalig eigenaar Marco (38) het erg moeilijk.

Leo Kros heeft sinds woensdag de sleutel van zijn nieuwe cafetaria. Wat opvalt is dat de naam ‘Cafetaria Marco’ al meteen van de ramen is verwijderd. “Die heb ik direct verwijderd. Wij gaan ervoor zorgen dat de gezelligheid en rust terugkomt op deze plek.” Wat speelde er?

In november 2017 vond de politie wapens en drugs in het pand. De cafetaria werd door de burgemeester voor drie maanden gesloten. En afgelopen juni stuitte een medewerker op naaktbeelden van zichzelf, gasten en collega’s op de laptop van snackbareigenaar Marco. Betrokkenen vertelden tegen Omroep Brabant dat op de gastentoilet en in de douche waar medewerkers gebruik van maakten verborgen camera’s hingen. De politie doorzocht de zaak en nam onder andere een laptop in beslag. De cafetaria ging daarna niet meer open.

Twijfels

Tot nu dus. Op 1 oktober opent de friettent met de nieuwe ‘Cozy Corner 0183’. Leo is trots, toch heeft hij enorm getwijfeld om de omstreden zaak over te nemen “Mensen hebben het over een smet. Die smet is er nu, maar die poetsen wij helemaal weg. Het is jammer en zonde wat er is gebeurd, maar wij gaan er weer een leuk draaiende zaak van maken.” Als inwoners van Werkendam willen Leo en zijn vrouw de locatie graag behouden voor het dorp. “We willen zorgen voor samenhorigheid en vriendelijkheid. Mensen hebben de zaak gemist en we krijgen dan ook alleen maar warme reacties.” Contact met Marco

“Ik heb het zonder camera’s overgenomen”, grapt Leo voorzichtig. Onze zoon zat hier bijna dagelijks een drankje te doen en wij kwamen hier ook regelmatig iets eten. “Ik heb de camera nooit gezien, ik schrok er echt van. Gelukkig is alles nu in beslag genomen. De camera’s die er nu nog hangen zijn puur voor de veiligheid en de verzekering.”

In de cafetaria hangt de naam van de omstreden zaak nog wel (foto: Noël van Hooft).

Vastgoedondernemers hebben zowel de cafetaria als de bovenwoning gekocht, Leo gaat de cafetaria huren. In de bovenwoning woont nu nog even de voormalig eigenaar, Marco. “Bij het tekenen van de papieren heb ik hem gezien. Hij heeft het er heel moeilijk mee. Nu met de verkoop heeft hij het gevoel dat het echt over is, dat het einde verhaal is.” Personeel wil terug

Wat vooral niet gaat veranderen, zijn de huisgemaakte frietjes en frikandellen. “Die frikandellen zijn al vijftig jaar lang de hit van het dorp.” Maar Leo gaat ook een nieuwe weg inslaan, hij wil van zijn zaak een ontmoetingsplek voor het dorp maken. “We willen ’s morgens een lekker bakje koffie met een likeurtje serveren, slagroom erop en koekje erbij. Mensen binnen krijgen voor een lekker broodje en gebak.” Bijna al het personeel van Cafetaria Marco wil in de nieuwe zaak aan de slag, vertelt Leo. “We zijn vandaag met de gesprekken begonnen. Vanmorgen had ik twee jonge dames op bezoek. Die zijn natuurlijk geschrokken van wat er is gebeurd is. Ze keken nog een beetje schuchter rond. Hun vertrouwen moet weer terugkomen, dat begrijp ik."