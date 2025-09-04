Stormloop op KMA, klassen met toekomstige legerofficieren zitten weer vol

De nationale officiersopleiding is populair aan het worden. Luchtmacht, landmacht en marechaussee zien vollere klassen. De koninklijke marine telt zelfs een recordaantal eerstejaars. Dat werd duidelijk bij de opening van het academisch jaar van de Nederlandse Defensie Academie in Breda. "Jullie zijn de generatie die reageert en richting geeft aan de dreiging van Nederland", zei defensieminister Brekelmans in een videoboodschap.

De opening van het academisch jaar is al een tijdje in de Grote of Onze Lieve Vrouwekerk, hartje Breda. Dichtbij het kasteel. Allemaal historische grond. In de kerk en onder de vloer liggen de graven van de legerleiders uit de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) Die graven worden omringd door de legerleiders van nu, zo benadrukte de minister. En van de toekomst. Legerleiders zijn nodig met zo veel oorlog en dreiging en sabotage in eigen land, stelde Brekelmans. "Rusland voert oorlog en krijgt steun van China, Iran en Noord Korea. Schouder aan schouder stonden ze deze week. Het imperialisme is terug van nooit weggeweest. Nog meer dan vroeger moeten we in staat zijn onze tegenstanders af te schrikken." Brekelmans sprak van een strijd tegen de 'imperialisten en dictators'.

Minister Brekelmans van defensie in de Grote kerk in Breda (foto: Willem-Jan Joachems)

Na de peptalk van de hoogste politieke defensiebaas gingen enkele hoogleraren en een wetenschapper in debat. Met elkaar en met staatssecretaris en veteraan Gijs Tuinman. Over de kennis en context die ze de studenten graag als bagage willen meegeven. En over hoe de wereld er nog geen vier jaar geleden anders uit zag en hoe onvoorspelbaar de wereld is. Daarom moet de officiersopleiding steeds de lessen aanpassen. Nieuwe scenario's en strategieën, omdat de manier van oorlog voeren nou eenmaal zo snel verandert. Kijk maar naar de inzet van drones en supersonische raketten. Het is alle hens aan dek.

Naar het oosten

"We hebben je keihard nodig", zei Tuinman. Maar hij nuanceert zijn antwoord. "We hebben niet iedereen nodig", zegt de staatssecretaris. "Als we onverhoopt naar het oosten moeten, dan moet iemand hier de toko blijven draaien." In de wandelgangen van de Grote Kerk heerst optimisme: na tientallen jaren bezuinigen kan er weer meer. Maar de achterstand is niet zo maar in te lopen. Feit is dat de krijgsmacht voor een grote opgave staat. "Het gaat richting de honderdduizend medewerkers, uiteindelijk tweehonderdduizend," zegt professor Patrick Oonincx. Forse groei dus. Meer studenten

Defensie wil dat er over een paar jaar vijftig procent meer nieuwe officieren worden 'afgeleverd' aan de verschillende eenheden in het land, schrijft de NLDA-commandant in het jaarverslag. Er wordt hard aan gewerkt want het aantal studenten stijgt. Dat is bijvoorbeeld te merken bij een van de opkomsten van eerstejaars cadetten bij de koninklijke luchtmacht. De vorige keer waren dat zo'n dertig studenten maar nu bijna zestig mannen en vrouwen. De koninklijke marine telt zelfs een recordaantal eerstejaars 'adelborsten; zoals ze officieel en traditioneel heten. 150 adelborsten beginnen aan hun opleiding. Dat brengt ook wat uitdagingen met zich mee want je kunt niet eindeloos nieuwe studenten aannemen, simpelweg omdat er wel voldoende bedden moeten zijn. Maar die zijn er. En kamers ook. Want de KMA is dan wel een gewoon opleidingsinstituut, net als hogeschool of universiteit maar met een paar grote verschillen: je krijgt van Defensie een kamer, een salaris en uniform. Maar de cadetten en adelborsten zijn natuurlijk ook gewoon jong. Een cadet vroeg aan staatssecretaris Tuinman hoe je moet omgaan met alle verleidingen in een uitgaansstad als Breda. Tuinman lachte. "Ik heb ook domme dingen gedaan."

Staatssecretaris Gijs Tuinman in de Grote kerk in Breda (foto: ministerie van defensie)

De kleinste universiteit op een groot kasteel Iedere officier van koninklijke luchtmacht, landmacht, marine of marechaussee wordt opgeleid door de Nederlandse Defensie Academie. Dat is een verzamelnaam voor allerlei opleidingsinstituten van het Ministerie van Defensie. De bekendste is de Koninklijke Militaire Academie kortweg KMA in Breda. De KMA bestaat al bijna tweehonderd jaar en zit op het kasteel van Breda en in een kazerne aan de rand van het centrum. Je komt er tegenwoordig binnen met een VWO-diploma. HAVO kan in sommige gevallen ook. De KMA wordt ook wel de kleinste universiteit van ons land genoemd. Er lopen hoogleraren rond en onderzoekers. In 2024 zaten er bijna vijfhonderd bachelor-studenten en zo'n 250 die een master deden. Een deel van die masterstudenten komt uit defensie zelf en zit vaak al langer bij de krijgsmacht.