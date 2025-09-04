Top 900-fietstocht brengt Kristian naar historisch podium: 'U2 zou komen'
Kristian was donderdagochtend al vroeg uit de veren om zijn fiets op te halen in Den Dungen. In Schijndel maakte hij een stop bij drummer Joris van de coverband Baby Blue. Na een gesprek over muziekklassiekers stapte Kristian weer op de fiets.
Zijn fiets is het daar alleen niet mee eens en gaat kapot, maar gelukkig op het juiste moment. Op het terrein van Adco in Heeswijk wordt namelijk oud ijzer ingezameld. Daarmee haalt hij geld op voor de Fanfare Heeswijk Sint Willebrord. "En waar kunnen ze een fiets beter maken dan op een terrein vol oud ijzer", lacht Kristian.
Hij vervolgt zijn route naar Uden, waar het oudste poppodium van de provincie ligt. In 1968 werd poppodium De Pul opgericht. "Dat waren de roerige jaren 60 en 70", vertelt Gijs van De Pul. Jaren later heeft het poppodium duizenden artiesten op het toneel gehad.
Van lokale sterren als Gerard van Maasakkers en John Verhoeven tot aan Danny Vera en Kensington. Maar één muziekgroep staat programmeur Hugo helemaal bij. "We hadden U2 geboekt staan voor 1500 gulden, maar tussen het boeken en het komen in zijn zij zo groot geworden dat de manager hen verplaatst heeft naar Tilburg", lacht hij.
Het zou een primeur zijn geweest voor het kleine poppodium in Uden, maar helaas bleef het bij een goede anekdote. "We hebben het contract nog, maar de band hebben we nooit gezien", lacht Hugo. Een plekje voor de Ierse band in de Top 900 zou de programmeur terecht vinden.
Weer op de fiets vindt Christian het tijd voor een broodnodige stop. "Ik heb behoorlijk wat gefietst in mijn leven, maar met deze rukwinden is het een uitdaging", bekend hij. Door de wind waait zijn fiets tijdens de stop om, maar met wat tiewraps en plakbond weet hij zijn weg te vervolgen.
"Je weet niet wat je ziet."
Van het ene muziek historische gebouw valt Kristian in een ander avontuur vol historie als hij met de fiets aankomt bij het Museum Nostalgie en Techniek in Langenboom. "Dat was echt een belevenis", vertelt hij. "Je weet niet wat je ziet. Er stonden allemaal oude tractoren, radio's van honderd jaar oud en tankpompen, die ik ook nog nooit had gezien."
Eenmaal uitgekeken in het museum vervolgde Kristian zijn weg naar Gemert, waar Jos Strijbosch woont. Hij is de manager van de tributeband van Neil Diamond. Een naam die volgens Strijbosch niet mag ontbreken in de Top 900, want hoe oud het repertoire van de zanger ook is de muziek is nog altijd levendig, vindt de manager.
"Veel jongeren denken dat ze Neil Diamond niet kennen, maar je hoeft 'Sweet Caroline' maar aan te zetten en ze zingen het mee", lacht hij. Strijbosch hoopt zelf dat het nummer September Morn in de Top 900 belandt en daar sluit Kristian zich bij aan.
Na een flinke fietstocht door de provincie kijkt hij tevreden terug op zijn muzikale avontuur. "Maar ik heb pijn op plekken waarvan ik niet wist dat ik pijn kon hebben", lacht Kristian.