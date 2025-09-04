Top 900-fietstocht brengt Kristian naar historisch podium: 'U2 zou komen'

Met goede moed stapte radio-dj Kristian Westerveld donderdagochtend op de fiets om stemlijstjes op te halen voor de Top 900. Het bleek een groot avontuur, waarbij niet alles vlekkeloos verliep. Zo viel zijn fiets om en moest hij door weer en wind een flinke route afleggen. Toch bracht de tocht hem naar luisteraars met de mooiste muzikale anekdotes. "U2 zou naar Uden komen voor 1500 gulden", vertelt Hugo van poppodium De Pul.

Radio-dj's van Omroep Brabant fietsen de hele week door onze provincie om stemmen op te halen voor de Top 900. Je eigen lijstje invullen kan via deze link. Kristian was donderdagochtend al vroeg uit de veren om zijn fiets op te halen in Den Dungen. In Schijndel maakte hij een stop bij drummer Joris van de coverband Baby Blue. Na een gesprek over muziekklassiekers stapte Kristian weer op de fiets. Zijn fiets is het daar alleen niet mee eens en gaat kapot, maar gelukkig op het juiste moment. Op het terrein van Adco in Heeswijk wordt namelijk oud ijzer ingezameld. Daarmee haalt hij geld op voor de Fanfare Heeswijk Sint Willebrord. "En waar kunnen ze een fiets beter maken dan op een terrein vol oud ijzer", lacht Kristian.

Adco verzameld oud ijzer om geld in te zamelen voor de fanfare (foto: Omroep Brabant).

Hij vervolgt zijn route naar Uden, waar het oudste poppodium van de provincie ligt. In 1968 werd poppodium De Pul opgericht. "Dat waren de roerige jaren 60 en 70", vertelt Gijs van De Pul. Jaren later heeft het poppodium duizenden artiesten op het toneel gehad.

Van lokale sterren als Gerard van Maasakkers en John Verhoeven tot aan Danny Vera en Kensington. Maar één muziekgroep staat programmeur Hugo helemaal bij. "We hadden U2 geboekt staan voor 1500 gulden, maar tussen het boeken en het komen in zijn zij zo groot geworden dat de manager hen verplaatst heeft naar Tilburg", lacht hij. Het zou een primeur zijn geweest voor het kleine poppodium in Uden, maar helaas bleef het bij een goede anekdote. "We hebben het contract nog, maar de band hebben we nooit gezien", lacht Hugo. Een plekje voor de Ierse band in de Top 900 zou de programmeur terecht vinden. Weer op de fiets vindt Christian het tijd voor een broodnodige stop. "Ik heb behoorlijk wat gefietst in mijn leven, maar met deze rukwinden is het een uitdaging", bekend hij. Door de wind waait zijn fiets tijdens de stop om, maar met wat tiewraps en plakbond weet hij zijn weg te vervolgen.

"Je weet niet wat je ziet."