Veel 'sorry' bij debat over pestcultuur bij gemeente, wethouder onder vuur

De Roosendaalse politiek gaat diep door het stof naar aanleiding van het vernietigende rapport over de bestuurscultuur in de aflopen jaren. Tijdens de commissievergadering donderdagavond boden zowel raadsleden als collegeleden hun excuses aan over de uit de hand gelopen situatie. Een aantal partijen vindt dat ook wethouder Evelien van der Star niet kan aanblijven.

De onveilige werksfeer waarbij er zelfs sprake was van een pestcultuur leidde vorig jaar tot het vertrek van twee wethouders. Ook ambtenaren op het stadskantoor waren regelmatig slachtoffer van intimidatie of scheldpartijen door bestuurders. “Dit rapport heeft diepe indruk gemaakt op onze inwoners en misschien raakt het ook mensen in de zaal. Ik vind dat iedereen die zich persoonlijk geraakt voelt excuses verdient. Het rapport is niet om oude rekeningen te vereffenen. Het is bedoeld om ervan te leren, om te werken aan herstel en verbetering”, zei burgemeester Mark Buijs. Motie van wantrouwen

In rapport wordt ook de rol van wethouder Van der Star kritisch tegen het licht gehouden. Ze maakte zich persoonlijk schuldig aan pestgedrag dat leidde tot het vertrek van haar collega Sanneke Vermeulen.