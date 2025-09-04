Verziekte bestuurscultuur Roosendaal: opnieuw wethouder onder vuur

De Roosendaalse politiek gaat diep door het stof naar aanleiding van het vernietigende rapport over de bestuurscultuur in de aflopen jaren. Tijdens de commissievergadering donderdagavond boden zowel raadsleden als collegeleden hun excuses aan over de uit de hand gelopen situatie. Een aantal partijen vindt dat ook wethouder Evelien van der Star niet kan aanblijven.

De onveilige werksfeer waarbij er zelfs sprake was van een pestcultuur leidde vorig jaar tot het vertrek van twee wethouders. Ook ambtenaren op het stadskantoor waren regelmatig slachtoffer van intimidatie of scheldpartijen door bestuurders. “Dit rapport heeft diepe indruk gemaakt op onze inwoners en misschien raakt het ook mensen in de zaal. Ik vind dat iedereen die zich persoonlijk geraakt voelt excuses verdient. Het rapport is niet om oude rekeningen te vereffenen. Het is bedoeld om ervan te leren, om te werken aan herstel en verbetering”, aldus burgemeester Mark Buijs.

Motie van wantrouwen

In rapport wordt ook de rol van wethouder Van der Star kritisch tegen het licht gehouden. Ze maakte zich persoonlijk schuldig aan pestgedrag dat leidde tot het vertrek van haar collega Sanneke Vermeulen. Voor oppositiepartij Lijst De Regt heeft ze daarmee haar geloofwaardigheid als wethouder verspeeld. Fractievoorzitter Eric de Regt zal daarom bij de komende raadsvergadering mogelijk aandringen op haar vertrek. “Dit gedrag kan niet zonder consequenties blijven”, aldus De Regt. De wethouder is niet van plan om op te stappen, omdat ze naar eigen zeggen nooit de intentie heeft gehad om iemand te pesten. “Maar het gevoel is er en daarvoor herhaal ik mijn excuses”, zegt Van der Star. De bestuurster heeft inmiddels een coach in de arm genomen die haar helpt bij hoe ze overkomt op anderen: “Mijn directe communicatie kan verkeerd worden begrepen. Ik heb inmiddels veel geleerd en dat is winst.”

“Waar sommigen zich schuldig hebben gemaakt aan verkeerde gedragingen zijn we er met zijn allen niet in geslaagd om dit te voorkomen, te herkennen of te stoppen."