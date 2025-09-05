Brand in chalet op vakantiepark, politie onderzoekt brandstichting

Vrijdagochtend rond zes uur is brand uitgebroken in een chalet aan de Bosuil op vakantiepark Dierenbos in Vinkel. De brandweer van Geffen rukte direct uit en kreeg assistentie van een waterwagen uit Den Bosch.

Bij aankomst troffen de brandweerlieden veel rookontwikkeling en op meerde plekken was er vuur. De brand kon snel worden geblust, maar het chalet raakte zwaar beschadigd.

Omdat er aan de achterzijde een raam openstond, houdt de politie rekening met brandstichting. Meerdere politie-eenheden kwamen ter plaatse en hebben de zaak in onderzoek. Op het moment van de brand was er niemand in de woning aanwezig.

Uit voorzorg zijn gas en elektra afgesloten. De eigenaar van het chalet is door de politie op de hoogte gebracht.