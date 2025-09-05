Politie houdt verdachte van bedreiging onder schot bij aanhouding

Met getrokken wapens heeft de politie donderdagavond een 34-jarige man uit Sint Willebrord aangehouden. Hij zou kort daarvoor iemand met een vuurwapen hebben bedreigd.

Rond halfzes kwam er via 112 een melding binnen. Bij een huis in Sint Willebrord zou een man iemand bedreigd hebben met een vuurwapen. Dat is vermoedelijk gebeurd bij een ruzie in de relationele sfeer. Toen de politie aankwam, was de verdachte er al vandoor in zijn auto.

Agenten gingen direct op zoek en troffen hem even later op de Rucphenseweg. Ze dwongen de bestuurder te stoppen. Onder schot werd hij uit zijn auto gehaald. De man werd daarna aangehouden.

In de auto van de verdachte lag werd een vuurwapen gevonden. Dat is in beslag genomen. De man zit vast en wordt verhoord.