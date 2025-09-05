Explosieve stijging in zelfverdedigingslessen bij Brabantse sportscholen

De tragische dood van Lisa uit Abcoude zorgt voor een fors toenemende belangstelling van vooral meiden en jonge vrouwen voor zelfverdedigingslessen bij sportscholen. Dat blijkt uit een inventarisatie van Omroep Brabant. "We hebben inmiddels meer dan een verdubbeling van het aantal inschrijvingen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar", zegt Monique Hooft van Fierce Self Defence in Zevenbergen.

Haar collega Louise Pross van Taus Gym in Tilburg en Breda ziet dezelfde trend. Ook bij haar is er de afgelopen weken sprake van een plotselinge verdubbeling van het aantal aanmeldingen. "We krijgen ook ontzettend veel telefoontjes en appjes met vragen het over Stay Away-programma." Dat programma is een training in zelfverdediging en weerbaarheid speciaal voor vrouwen. Pross koos er bewust voor om niet zelf de publiciteit op te zoeken over de stijging van het aantal aanmeldingen 'vanwege de trieste aanleiding'. "Maar het is wel goed dat het belang van een weerbaarheidstraining dankzij vragen van de media nu aandacht krijgt." Vrijwel alle sportscholen met zelfverdedigingscursussen voor vrouwen maken bij de trainingen gebruik van Krav Maga, een verdedigingsmethode die werd ontwikkeld in Israël. "De technieken zijn gebaseerd op natuurlijke bewegingen. Ze zijn daarom voor iedereen relatief makkelijk aan te leren om jezelf te verweren in een extreme situatie", legt Monique Hooft van Fierce Self Defence uit.

"Pas wanneer het echt uit de hand loopt, heb je de techniek achter de hand."

Het toepassen van geweld blijft altijd een laatste reddingsmiddel benadrukken beide instructeurs. "We leren cursisten hoe je bepaald gedrag in een vroeg stadium kunt herkennen en hoe je daar mee om moet gaan", legt Louise Pross uit. "We leren in dit geval aan vrouwen ook hoe ze beter hun grenzen kunnen aangeven. Zeker bij bekende mensen, zoals bij collega’s, ligt dit vaak gevoelig. Pas wanneer het echt uit de hand loopt, heb je de techniek achter de hand." "Het gaat erom dat je zo snel mogelijk uit een situatie komt waar je niet wilt zijn. Dat je weet wat je moet doen om jezelf in veiligheid te brengen, bij voorkeur zonder geweld. Dat kan ook heel simpel zijn door er bijvoorbeeld altijd op te letten waar een nooduitgang is", vult Monique Hooft aan.

Monique Hooft van Fierce Self Defence in Zevenbergen (foto: Erik Peeters).

Rita Bosma is één van de cursisten die een training bij Monique volgt. "Je realiseert dat wat wat er met Lisa is gebeurd ook mij ook had kunnen overkomen. Ik ben ook een paar keer achtervolgd. Ik voelde mij daardoor niet langer veilig meer op straat. Doordat ik nu weet dat ik niet machteloos hoef te zijn, straal ik dat op de een of andere manier naar buiten toe uit. Ik ben veel zelfverzekerder. Eigenlijk zou iedereen dit moeten doen." Volgens de instructeurs Louise en Monique heeft vrijwel iedere cursist op de een of andere manier weleens te maken gehad met onveilige situaties. "Het gaat van pogingen tot aanrandingen tot jarenlange intimidaties van een bekende. Het heeft een enorme impact op hun leven. Zo heb ik iemand in de cursus gehad die door haar trauma ’s nachts alle lichten in huis tot zelfs in de slaapkamer aanhield. Gelukkig hebben we haar daar overheen kunnen helpen." Na het drama met Lisa laait ook de discussie rondom de legalisatie van pepperspray weer op. Louise Pross heeft hierbij haar bedenkingen. "Ik begrijp dat mensen naar een quickfix grijpen, maar er is een risico dat het juist averechts werkt. Jouw belager kan de pepperspray van je afpakken. Daarnaast kan de nevel ook in jouw richting komen. Bovendien weet ik dat wanneer mensen echt kwaadwillend zijn, ze zich niet laten afschrikken door pepperspray. Alleen in combinatie met een goede training kan het bijdragen om je verdedigen." "Het klinkt misschien gek uit mijn mond, maar eigenlijk zouden deze trainingen helemaal niet nodig hoeven zijn", zegt Monique. "Liever zou ik zien dat de wereld om ons heen veilig genoeg was om veilig over straat te kunnen gaan. Maar de realiteit is helaas anders. Overigens geldt dat, weliswaar in mindere mate, zeker ook voor mannen."