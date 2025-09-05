Man richt ravage aan in huis, arrestatieteam grijpt in met flitsgranaat

Een arrestatieteam heeft vrijdagmiddag een man uit een flat aan de Adelaarshorst in Tilburg gehaald. Daarbij werd een flitsgranaat gebruikt. De man had binnen flinke vernielingen aangericht, waardoor een lekkage ontstond. Ook gooide hij spullen vanaf zijn balkon naar beneden.

De straat voor de flat ligt bezaaid met stoelen, lampen en andere huisraad. Ramen van de flat zijn kapot. Wat niet aan meubels naar buiten is gegooid, staat opgestapeld tegen het raam. Ook lijkt het alsof er potten witte verf tegen het raam zijn gegooid.

De omgeving rond de flat is door de politie afgezet. Om de man veilig uit het huis te krijgen, rukte het arrestatieteam uit. Omdat het niet lukte om de man met praten uit zijn huis te krijgen, gooide het team een zogenoemde flashbang naar binnen. Dat is een granaat die een harde knal en een felle flits van licht geeft.

Door de klap worden mensen tijdelijk verblind en even doof. De man is aangehouden en overgebracht naar een cellencomplex. Meerdere hulpdiensten, waaronder brandweer en ambulance, kwamen uit voorzorg naar de flat.