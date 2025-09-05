Man richt ravage aan in woning, arrestatieteam grijpt in met flitsgranaat

Een arrestatieteam heeft vrijdagmiddag een man uit een flat aan de Adelaarshorst in Tilburg gehaald. Daarbij werd een flitsgranaat gebruikt De man had binnen flinke vernielingen aangericht waardoor lekkage ontstond. Ook gooide hij spullen vanaf zijn balkon naar beneden, waardoor de situatie gevaarlijk werd.

Eenheden van het arrestatieteam zijn te zien op het dak van het appartementencomplex. De straat voor de flat ligt bezaaid met stoelen, lampen en andere huisraad. Ramen van de flat zijn kapot. Wat niet aan meubels naar buiten is gegooid, staat opgestapeld tegen het raam. Ook lijkt het alsof er potten witte verf tegen het raam zijn gegooid.

De omgeving rond de flat is door de politie afgezet. Om de man veilig uit de woning te krijgen, rukte het arrestatieteam uit. Omdat het niet lukte om de man met praten uit zijn huis te krijgen, gooide het team een zogenoemde flashbang naar binnen.

Dat is een granaat die een harde knal en een felle flits van licht geeft. Daardoor raken mensen die in de buurt zijn geschrokken, tijdelijk verblind en even doof. Het doel is niet om iemand te verwonden, maar om hem of haar te verrassen zodat de politie snel en veilig kan ingrijpen.

De man is aangehouden en overgebracht naar een cellencomplex. Meerdere hulpdiensten, waaronder brandweer en ambulance, kwamen uit voorzorg naar de flat.