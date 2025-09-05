Eigenaresse café bang achter de bar na overval: 'Niet meer alleen sluiten'

Eigenaresse Xenia Schlangen van Café Taverne aan de Bredaseweg in Tilburg stond deze week doodangsten uit toen zij door twee gemaskerde mannen werd overvallen net na sluitingstijd. Op het herentoilet werd ze vastgehouden door een man, terwijl de andere overvaller door het café raasde. De eigenaresse bleef ongedeerd, maar de overval heeft een grote impact op haar gemaakt.

Met het weekend in aantocht opent het café vrijdag weer haar deuren, maar met een gerust hart staat Xenia er niet. Xenia was net aan het bijkomen van de drukke woensdagavond in het café. Rond half drie 's nachts sloot ze haar deuren. "Ik doe altijd eerst de voordeur op slot en daarna de achterdeur. Bij de achterdeur zag ik een donker gestalte die de binnenkant van de poort probeerde open te breken met een koevoet", vertelt ze. De eigenaresse schrok zich rot. "Ik gilde, omdat ik zo erg schrok. Snel pakte ik mijn telefoon en sleutels om via de voordeur weg te komen, maar hij was me te slim af. Ik moest de deur openmaken", vertelt Xenia.

"Hij hield de hele tijd mijn pols vast."

De tweede overvaller ging op dat moment naar binnen en greep de eigenaresse bij haar pols. "Ik moest op het herentoilet gaan zitten, zodat ik niet weg kon komen. Hij hield de hele tijd mijn pols vast en zei in het Engels dat ik niet mocht schreeuwen. Hun Nederlands was heel gebrekkig."

De andere man raasde op dat moment door het café heen op zoek naar kostbaarheden. "Ze vroegen naar de kluis en de kluissleutel, maar die heb ik niet", vertelt Xenia. De eigenaresse was extra angstig, omdat ze in haar eentje was. "Mijn man is internationaal chauffeur en was op dat moment in Italië." Toen de overvallers geen kluis konden vinden, stelde Xenia voor om de kassa open te maken als ze dan achter de bar mocht staan. "Maar daar hadden ze geen interesse in. Ze hebben de envelop met de dagomzet meegenomen en in het kantoor een aanzienlijk bedrag gepakt", vertelt ze. Om wat voor bedrag het gaat, wil de eigenaresse niet kwijt. "Ze hebben ook mijn hele tas om geschud en wat cash en mijn rijbewijs uit mijn portemonnee meegenomen. Weer dreigden ze dat ze terug zouden komen als ik de politie zou bellen." De eigenaresse zat de tien minuten daarna muisstil in het café om er zeker van te zijn dat de overvallers weg waren. "Daarna heb ik mijn man en de politie gebeld. Zij kwamen direct en hebben mijn aangifte opgenomen", vertelt ze.

"Je kunt het beste weer aan het werk gaan."