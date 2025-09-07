Van boerenzonen tot uitvinders: Jeroen en Martijn bedenken boodschappendoos

Steeds meer supermarkten verkopen de 'duurzame draagdoos'. Na zes weken ligt de vervanger van de plastic tas al in twintig winkels. De doos is bedacht door de broers Jeroen (37) en Martijn Dekkers (34) uit Lierop. Met hun boodschappendoos 'Hulpie' willen de boerenzonen heel Nederland veroveren. "Het helpt om Brabander te zijn", lacht Jeroen.

Het idee is simpel: een stevige, kartonnen doos om je boodschappen in te doen. De boerenzonen gingen met hun idee de boer op. Ze lopen simpelweg supermarkten binnen en vragen naar de eigenaar. En met succes: al twintig winkels verkopen de doos. "Binnen anderhalve maand", vertelt Jeroen trots. Een mega-imperium: dat hebben de twee allesbehalve. Gewoon twee broers met een idee, naast hun normale baan. "De kneuterigheid is onze kracht. We komen niet in maatpakken binnen. Alles gaat heel spontaan, zo zijn Brabanders", lacht Jeroen, die een kantoorbaan in de financiële wereld heeft. Martijn wijst naar zijn broer: "Hij is de slimme van ons twee. Ik ben goed met mijn handen", lacht de zonnepanelen-installateur.

"Dit is veel duurzamer."

Waarom geen plastic tas hergebruiken? "Dit is veel duurzamer. Deze doos is veel steviger en je kunt hem thuis opnieuw gebruiken voor je statiegeldflessen of als speeldoos voor de kids", vertelt Jeroen. En de goeie, ouwe plastic kratten? "Veel mensen doen na het werk even gauw boodschappen en vergeten die. En dan is bij de kassa de keuze: een plastic tasje of onze duurzame doos." Een gratis doos meenemen van de supermarkt is volgens de broers steeds minder vaak een optie. Jeroen: "Ook supermarkten krijgen minder spullen in dozen geleverd. En dus houden ze die ook niet over voor klanten. Ze zijn hier nu ook helemaal op", zegt hij in de Jumbo in Someren.

"Ik gebruik toch liever mijn plastic tasje, hoor."

"Een geweldig idee", vindt supermarkt-ondernemer Remco Bennenbroek. "Veel duurzamer dan alle andere plastic opties die we hebben." Klant Mandy is enthousiast: "Ik zou het wel willen proberen." Een andere dame twijfelt vrijdagmiddag of ze de doos moet kopen voor 1 euro 79. "Ik gebruik toch liever mijn plastic tasje, hoor. Ik heb de doos gauw teruggelegd", schatert ze. De broers durven langzaam groter te dromen. "Heel raar om ineens ondernemer te zijn", vertelt Martijn. "Ik hoop dat we landelijk gaan en in alle supermarkten komen te liggen."