Mark krijgt hulp van grote Brabantse sterren tijdens Top 900-fietstocht

Voor de laatste keer ging radio-dj Mark Versteden vrijdag met de fiets door de provincie om stemlijstjes op te halen voor de Top 900. En de laatste kilometers waren niet de minste, want Mark beleefde weer het ene avontuur na het andere. Zo kwam hij op de Bakelse kermis Zanger Kafke tegen, kreeg hij een rondleiding door het Klok& Peel museum en sprak hij met een statisticus over de meest interessante Top 900-feitjes. "Brabant is niet de populairste provincie in de lijst", vertelt hij.

Radio-dj's van Omroep Brabant fietsen de hele week door onze provincie om stemmen op te halen voor de Top 900. Tot vrijdag middernacht kun je je eigen lijstje invullen kan via deze link. De dag begon vrijdag vroeg voor Mark toen hij de fiets op moest halen in Aarle-Rixtel bij Wim en Marjan. Over het kanaal fietste hij naar Helmond waar hij het muziekplantsoen bezocht, waar het oorverdovend stil bleek. Daarom fietste hij vol goede moed naar Bakel, waar de sfeer er beter in zat. Dit weekend barst daar namelijk de kermis los. Tussen de schiettent en de booster liep hij een wel hele bijzondere voorbijganger tegen het lijf: Zanger Kafke. Deze week ontving de zanger uit Drunen nog een gouden plaat voor zijn hit Van Brabant naar Bordeaux die hij samen met Frans Bauer zingt. Kafke

De artiesten kunnen rekenen op een notering in de Top 900, maar op welke nummers stemt Kafke zelf eigenlijk? "Geen verdrietige muziek. Ik hou van bands als BZB en de Heideroosjes, maar een Rob de Nijs en Boudewijn de Groot vind ik ook fantastisch", bekent hij aan Mark.