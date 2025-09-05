Mark krijgt hulp van grote Brabantse sterren tijdens Top 900-fietstocht
Radio-dj's van Omroep Brabant fietsen de hele week door onze provincie om stemmen op te halen voor de Top 900. Tot vrijdag middernacht kun je je eigen lijstje invullen kan via deze link.
De dag begon vrijdag vroeg voor Mark toen hij de fiets op moest halen in Aarle-Rixtel bij Wim en Marjan. Over het kanaal fietste hij naar Helmond waar hij het muziekplantsoen bezocht, waar het oorverdovend stil bleek. Daarom fietste hij vol goede moed naar Bakel, waar de sfeer er beter in zat.
Dit weekend barst daar namelijk de kermis los. Tussen de schiettent en de booster liep hij een wel hele bijzondere voorbijganger tegen het lijf: Zanger Kafke. Deze week ontving de zanger uit Drunen nog een gouden plaat voor zijn hit Van Brabant naar Bordeaux die hij samen met Frans Bauer zingt.
Kafke
De artiesten kunnen rekenen op een notering in de Top 900, maar op welke nummers stemt Kafke zelf eigenlijk? "Geen verdrietige muziek. Ik hou van bands als BZB en de Heideroosjes, maar een Rob de Nijs en Boudewijn de Groot vind ik ook fantastisch", bekent hij aan Mark.
Eenmaal terug op de fiets stuit Mark op een wegafzetting, maar voor de Top 900-fietst maken ze graag een uitzondering dus worden de borden netjes aan de kant gezet. Zo komt hij op tijd aan bij het Klok& Peel Museum in Asten, waar hij een uitgebreide rondleiding krijgt.
Zo werden klokken vroeger onder andere gebruikt om muziek mee te maken. In het museum is dat nog steeds te horen. Het carillon in het klokkenmuseum speelt de nummers 'A Sky Full of Stars' van Coldplay en 'Sweet Caroline' van Neil Diamond, nummers die zeker een plekje verdienen in de Top 900.
Na een bezoekje aan het museum maakt Mark een stop in Nuenen waar hij het met Django Wagner over zijn muziekfavorieten heeft. Zelf hoopt de zanger natuurlijk ook op een plekje in de Brabantse lijst der lijsten, want zijn zigeunermuziek mag zeker niet ontbreken.
Muziekfeitjes
Als kers op de taart sluit Mark zijn avontuur af op de bank bij Maikel in Eindhoven. Hij is een statisticus die op basis van data feitjes verzameld over alle grote muziek hitlijsten van ons land. Over de Top 900 weet hij een hele hoop te vertellen.
Zo hebben er in totaal 2250 nummers in de lijst gestaan sinds het begin van de hitlijst vijftien jaar geleden. Daarvan staan er 339 noteringen op naam van mannelijke solo artiesten, 159 op naam van vrouwelijke solo artiesten, 178 noteringen zijn van duo's en 373 noteringen van bands.
Een ander bijzonder feitje is de provincie waar de meeste noteringen vandaan komen. "En dat is niet Brabant", verklapt Maikel. Het is namelijk Noord-Holland met 104 noteringen. Toch is er nog hoop voor onze provincie, want daar komen 102 noteringen op de lijst vandaan.
"Als we allemaal nog even stemmen op Brabantse liedjes is onze provincie het populairste", zegt Mark. Stemmen voor de Top 900 kan nog even. De dj's van Omroep Brabant zijn in ieder geval blij dat hun fietstocht erop zit.