Nieuw ziekenhuis schiet als paddenstoel uit de grond: 'Denkwerk halve werk'

Tilburg is een stapje dichterbij een gloednieuw Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ). Nog geen jaar na het boren van de eerste paal wordt komende dinsdag het hoogste punt van de nieuwbouw van het acuut centrum en de kliniek met verpleegafdelingen bereikt. In het gloednieuwe gebouw zitten meer afdelingen en praktijken samen, waardoor de zorg nog beter zou moeten worden volgens nieuwbouw manager Wessel Griffioen. "Aan alles is gedacht."

Tussen het water van de Leij, het Leijpark en de huidige bloedbank van het ETZ is een enorm complex verrezen in nog geen jaar tijd. Het nieuwe gebouw van het ziekenhuis bestaat uit twee delen.

Nu nog kaal beton, maar dit wordt de ingang van de eerste hulp en huisartsenpost (foto: Collin Beijk).

"We bouwen een gebouw waar de acute zorg plaatsvindt en een gebouw waar de poliklinieken en kantoren zitten", legt manager Vastgoed en Nieuwbouw, Wessel Griffioen uit. Aan alles is gedacht, maar wat meteen opvalt, zelfs nu het nog allemaal kaal beton is, is hoe ruim alles is opgezet. Ook zonder de inrichting merk je dat de spoedeisende hulp en afdelingen voor acute zorg ruimtelijk en open zijn.

"Denkwerk is het halve werk."

"Het denkwerk is het halve werk. Zo hebben we bijvoorbeeld een publieksgang waar we de mensen ontvangen en een transportgang waar medewerkers door kunnen en patiënten vervoerd kunnen worden", vertelt de manager. Alles wordt logischer en efficiënter ingedeeld. Er worden letterlijk seconden en misschien wel minuten gewonnen die ook echt tellen als er acute zorg moet plaatsvinden. "Snelheid is heel belangrijk", beaamt Griffioen.

Wessel Griffioen, manager nieuwbouw ETZ, en Robert Jansen, manager acute zorg (foto: Collin Beijk).

Daarom is op een van de gebouwen een nieuw helikopterplatform gebouwd. "Deze route is goed aan te vliegen. En door de lift kunnen we direct naar beneden richting de spoedeisende hulp", legt hij uit. Bovendien kunnen scans in het nieuwe gebouw direct na binnenkomst met de ambulance gemaakt worden. Maar het belangrijkste pluspunt van het nieuwe ETZ is volgens manager Acute Zorg Robert Jansen dat er meer afdelingen samenkomen.

"Groter dan we nu hebben."

"Het is groter dan we nu hebben, maar het is vooral fijn dat alles bij elkaar zit. De afdelingen, poliklinieken, maar ook de huisartsenpost komt hier naartoe. Daardoor kunnen we beter samenwerken en kennis en kunde delen", zegt hij.

Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) Het ETZ heeft nu nog drie locaties. De hoofdlocatie waar nu flink gebouwd wordt is het ETZ Elisabeth in het zuiden van Tilburg langs de A58. In het noorden van de stad zit het TweeSteden en in Waalwijk heeft het ETZ een polikliniek. Traumacentrum Het ziekenhuis is niet alleen belangrijk voor Tilburg en de rest van Midden-Brabant, maar voor heel de provincie. Het ETZ is namelijk een Level 1 traumacentrum. Dat betekent dat het ziekenhuis 24 uur per dag, zeven dagen in de week de zwaarste trauma's kan behandelen. Om die reden worden slachtoffers van ernstige ongelukken of geweld ook vaak naar Tilburg gebracht, ook al zijn die incidenten om de hoek van een lokale ziekenhuis voorgevallen. Traumahelikopters en ambulances rijden vanuit heel Brabant naar de hoofdlocatie Elisabeth waar de belangrijke acute zorg nu een nieuw hightech pand krijgt. Neurochirurgie Er is een team van traumachirurgen, neurochirurgen, intensivisten, anesthesisten en radiologen permanent beschikbaar. En dat leidt ertoe dat het ETZ een van de weinige ziekenhuizen in Nederland wordt met 24-uurs neurochirurgische zorg, waaronder acute operaties aan het hoofd en ruggenmerg. En wellicht dat je nog kan herinneren dat het ETZ tijdens de coronapandemie ook een coördinerende rol had voor acute zorg. Dat was niet alleen toen, maar die rol blijft het Tilburgse ziekenhuis behouden.

Toch moeten Tilburgers en de rest van het midden-Brabant nog even geduld hebben voor zij naar het nieuwe ziekenhuis kunnen. De oplevering van het kliniekgebouw is in november 2026 en van het gebouw met acute zorg in december 2026, maar in de ziekenhuiswereld betekent dat niet dat er direct gewerkt kan worden. "We moeten alle techniek en complexe functies in een ziekenhuis nog maandenlang inbouwen om het allemaal veilig in gebruik te nemen. We hopen dat het ziekenhuis in de eerste helft van 2027 kan openen", zegt Griffioen.

Zo moet het nieuwe ETZ eruit gaan zien (foto: ETZ).

Over twee jaar staan hier ambulances en brengen ze hier patiënten (foto: Collin Beijk.)