Gehavend en geschrokken, slachtoffer steekpartij heeft operatie nodig

Het slachtoffer van de steekpartij in Vlijmen is weer terug uit het ziekenhuis. De 38-jarige man die verder anoniem wil blijven, ziet er vermoeid en gehavend uit nadat hij vrijdagavond werd aangevallen door een bekende van hem. "Ik heb hem ooit ingehuurd en daar is onenigheid over, het gaat om een paar honderd euro", zegt hij er zelf over.

De bewoner van het huis aan de Rembrandtstraat in Vlijmen vertelt wat er vrijdagavond gebeurde. "Hij kwam aan de poort voor mijn huis en daar kregen we woorden over dat zakelijk conflict." Het slachtoffer deelde zelf een klap uit. "En toen haalde de verdachte ineens uit met een mes." De bewoner had geen idee dat de man waarmee hij ruzie had een mes bij zich had, laat staan dat die het wilde gebruiken. "Als ik dat had geweten, had ik de poort dichtgedaan en was ik snel naar binnen gegaan." Het liep anders, want de Vlijmenaar werd in zijn hand en op zijn achterhoofd geraakt.

Operatie

Zijn arm zit in een mitella en zijn hand en een vinger zitten dik in het verband. "Er is een pees geraakt, dus ik moet maandag geopereerd worden." Op zijn achterhoofd zit een grote witte pleister. "Het is een flinke snee, maar gelukkig is dat het, want dat had ook anders kunnen aflopen en dan had ik hier niet meer gestaan", vertelt hij aangedaan. De man beseft maar al te goed dat het heel anders had kunnen aflopen. "Ik ben nu gelukkig weer thuis en kan het navertellen. En dat allemaal om een zakelijk conflict van een paar honderd euro", verzucht hij. Slachtofferhulp

Wat hem ook dwars zit, is dat zijn zoontje weliswaar de ruzie en het steken niet gezien heeft, maar wel de nasleep ervan. "Hij heeft zijn vader gewond binnen zien komen, dat is heel heftig voor hem geweest." De jongen zou slachtofferhulp krijgen. De man wil nu vooral rust en hoopt snel te herstellen van wat hij zelf een poging tot doodslag noemt. De politie meldt zaterdag dat een 28-jarige verdachte zonder vaste woon- of verblijfplaats is aangehouden. Onderzoek moet uitwijzen wat de toedracht is van de steekpartij.