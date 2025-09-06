Deze wijk krijgt een hockeyclub zonder kakkers: 'Wie had dat gedacht?'

Hockeyen in Tilburg-Noord? Dat was tot voor kort bijna niet denkbaar. Maar sinds dit weekend heeft de wijk een hockeyvereniging: Hockeyclub Polaris. Zaterdag werd de club officieel geopend, waarna de kinderen vol enthousiasme aan hun eerste training begonnen.

De hockeyclub heeft drie jeugdteams met kinderen die uit de wijk komen. Voorzitter Jeroen Bergen noemt Polaris 'een club in een atypische hockeywijk'. "Hockey komt hier niet echt voor. In de wijk wonen 50.000 tot 55.000 mensen en de enige buitensport tot nu toe was voetbal. Als het niet in de buurt of regio wordt aangeboden, ga je het ook niet spelen." Veel kinderen die lid zijn geworden, kwamen via school of buitenschoolse opvang met hockey in aanraking. De 11-jarige Ella was meteen enthousiast: “Het leukste is het winnen, scoren en samenspelen. En het is goed dat ook kinderen die het niet zo breed hebben, kunnen hockeyen.” De 10-jarige Tasnim dacht eerst dat hockey niks voor haar was, maar veranderde snel van mening. “Vroeger vond ik het saai en wilde ik nooit op hockey. Maar ik hou van teamwork. We hebben al vaak gewonnen!”

"Er wordt vaak gezegd dat hockey een witte sport is, maar dat is dus niet zo."

Langs de lijn kijken ouders tevreden toe. “Het is een heel mooie sport", vindt moeder Saadia. "Mijn dochter speelde zelf al vaak buiten in de wijk. Nu hebben we een eigen club en mag ze op een echt veld spelen. Iedereen kan hier meedoen, dat vind ik bijzonder." Ook hockeyvader Hassan is trots. "Het is een prachtige club. Er wordt vaak gezegd dat hockey een witte sport is, maar dat is dus niet zo. Iedereen hoort erbij." Hij had nooit gedacht dat zijn dochters zouden gaan hockeyen. "Ze doen het goed. Ze beginnen van de sport te houden en ik ook."

Er werd zaterdagochtend hard getraind (foto: Noël van Hooft).

Esmah Lahlah, Tweede Kamerlid namens PvdA-GroenLinks, mocht de club zaterdag officieel openen. "Een hockeyclub in Tilburg-Noord, wie had dat gedacht?", zegt ze. Esmah woonde zelf lange tijd in Tilburg-Noord. "Dit is een een wijk waar veel armoede is, waar ouders geen auto hebben om kinderen te vervoeren. Ik ben heel blij voor deze kinderen en dat we laten zien dat er ook hier gehockeyd kan worden."

"Je gunt dit ieder kind en het is zeker hier heel belangrijk."