Navigatie overslaan

Apotheek aan verdovende middelen gevonden in auto: bestuurder aangehouden

Vandaag om 16:11 • Aangepast vandaag om 17:31
De gevonden drugs (foto: politie Veldhoven en Waalre Instagram).
De gevonden drugs (foto: politie Veldhoven en Waalre Instagram).
nl
Een flinke voorraad aan pillen waar de gemiddelde apotheek jaloers op zou zijn. Dat vond de politie bij het doorzoeken een auto in Veldhoven. Het ging alleen niet om medicijnen, maar om amfetamine, cocaïne, GHB, ketamine, MDMA en 2-MCC.
Profielfoto van Hans Janssen
Geschreven door
Hans Janssen

De politie trof de verdovende middelen aan nadat ze de bestuurder had gevraagd zijn auto aan de kant te zetten. Na een kort praatje met hem werd zijn wagen doorzocht en dat was niet voor niets.

De verdachte is aangehouden en zit vast voor verder onderzoek. Dit meldt de politie Veldhoven en Waalre zaterdag op Instagram. De drugs werden dinsdag gevonden.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!