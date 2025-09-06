Apotheek aan verdovende middelen gevonden in auto: bestuurder aangehouden

Een flinke voorraad aan pillen waar de gemiddelde apotheek jaloers op zou zijn. Dat vond de politie bij het doorzoeken een auto in Veldhoven. Het ging alleen niet om medicijnen, maar om amfetamine, cocaïne, GHB, ketamine, MDMA en 2-MCC.

De politie trof de verdovende middelen aan nadat ze de bestuurder had gevraagd zijn auto aan de kant te zetten. Na een kort praatje met hem werd zijn wagen doorzocht en dat was niet voor niets.

De verdachte is aangehouden en zit vast voor verder onderzoek. Dit meldt de politie Veldhoven en Waalre zaterdag op Instagram. De drugs werden dinsdag gevonden.