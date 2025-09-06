Niels Vink tweemaal succesvol op US Open: winnaar in enkel- én dubbelspel

Rolstoeltennisser Niels Vink heeft zaterdag voor de tweede keer in zijn loopbaan de US Open gewonnen. De 22-jarige Helmonder was in de finale te sterk voor Sam Schröder uit het Limburgse Geleen: 6-1 en 7-5. In het Grand-Slamtoernooi in New York had Vink, met zijn Israëlische partner Guy Sasson, ook al het dubbelspel gewonnen.

Volgens L1 duurde de partij tegen Schröder ruim een uur. Baan 13 op het Billie Jean King National Tennis Center pakte direct goed uit voor Vink, die als dé favoriet van start was gegaan. Binnen de kortste keren leidde hij in het Nederlandse onderonsje met 5-0. Schröder werd daarna één game ‘gegund en vervolgens besliste Vink de eerste set in zijn voordeel: 6-1.

In de tweede set had hij het lastiger. Schröder, de voormalige nummer één van de wereld, herpakte zich enigszins. De twee landgenoten deden amper voor elkaar onder. Het was Vink die in de spannende slotfase uitliep naar 7-5 en de eindzege behaalde.

Voor Vink is het zijn zevende Grand-Slamtitel in totaal. Eerder dit jaar won hij ook al Wimbledon, voor de derde keer zelfs. De finales van de Australian Open en Roland Garros gingen verloren. Vorig jaar behaalde hij twee gouden plakken tijdens de Paralympische Spelen in Parijs. Hij prolongeerde eerst de titel in het dubbelspel en een dag later kwam zijn droom uit. Hij werd ook de beste in het (olympische) enkelspel.