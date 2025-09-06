Marathon Eindhoven schrapt Stratumseind: 'Wie haalt dit in zijn hoofd?'

Het Stratumseind is geschrapt uit het parcours voor de hele marathon tijdens de ASML Marathon Eindhoven op 12 oktober. De organisatie heeft hiertoe besloten om de drukte beter te spreiden, zo meldt ze in een filmpje op Facebook. Diverse deelnemers reageren ontstemd, omdat in hun ogen het meest aantrekkelijke deel van het parcours nu verdwijnt: “Bizar”, “wie haalt dit in zijn hoofd?”, zijn maar enkele van de vele verontwaardigde reacties.

Ook voor de horeca aan het Stratumseind, die op de dag van de marathon een topomzet draait, is het besluit een verrassing. De ondernemers zijn niet betrokken geweest bij de beslissing, zo meldt Tom van Brussel, bestuurslid van de Verenigde Horecabelangen Stratumseind (VHS). Voorzitter Arjan Bouter hoorde het nieuws deze zaterdagavond pas. De deelnemers aan de halve en kwart marathon (en dat zijn er veel meer dan de hele marathonlopers) wordt het bruisende Stratumseind niet onthouden.

"Jammer dat dit voor de wedstrijdlopers wegvalt.”

Van Brussel is daar blij mee. “Ik weet dat veel deelnemers zich gedragen voelen door het publiek dat op het Stratumseind staat. Maar die drukte brengt ook voor de professionele lopers een lach op hun gezicht. Het is er smal, maar ook voor hen zijn al die aanmoedigingen een welkome steun. Jammer dat dit voor de wedstrijdlopers wegvalt.” Bouter: "Gelukkig dat de andere deelnemers het Stratumseind wel te zien krijgen. Ik kan me voorstellen dat de wedstrijdlopers van de hele marathon echt voor een toptijd gaan, dus dat zal wel de afweging zijn geweest van de organisatie." Vorig jaar was het druk bij de start, op het parcours en bij de finish. “Dat hebben we de dit jaar slimmer aangepakt door de drukte te spreiden”, zo wordt in een filmpje op Facebook uitgelegd. Gevolg hiervan is dat het Stratumseind wordt overgeslagen.

Met geen woord wordt gerept hoe vooral de recreatieve lopers naar dit stukje Eindhoven uitkijken als ze aan de marathon in de Lichtstad meedoen. Snelheid lijkt voor sfeer te gaan. Ook de Markt en een deel van Strijp zijn gesneuveld. Nog een aantal reacties op het Facebook-filmpje: “Daar loop je letterlijk maar ook figuurlijk naar toe. Dat geeft je zo'n kick, dat de laatste kilometer bijna een makkie is. Zo eeuwig zonde dat ze ons die onthouden.” “Juist door de sfeer trekt het zeker de lopers die het zwaar hebben naar de finish.” “(…)ze helpen hier in Eindhoven alles om zeep en nu dus ook de Marathon. Chapeau Eindhoven.”

“Als je niet op het Stratumseind loopt kan je beter op de loopband gaan rennen.“