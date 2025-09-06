Stratumseind geschrapt uit marathon van Eindhoven: 'Eeuwig zonde'
Ook voor de horeca aan het Stratumseind, die op de dag van de marathon een topomzet draait, is het besluit een verrassing. De ondernemers zijn niet betrokken geweest bij de beslissing, zo meldt Tom van Brussel, die de belangen van zijn achterban verdedigt. Zijn collega Arjen Bouter hoorde het nieuws deze zaterdagavond pas. De deelnemers aan de halve en kwart marathon (en dat zijn er veel meer dan de hele marathonlopers) wordt het bruisende Stratumseind niet onthouden.
"Jammer dat dit voor de wedstrijdlopers wegvalt.”
Van Brussel is daar blij mee. “Ik weet dat veel deelnemers zich gedragen voelen door het publiek dat op het Stratumseind staat. Maar die drukte brengt ook voor de professionele lopers een lach op hun gezicht. Het is er smal, maar ook voor hen zijn al aanmoedigingen een welkome steun. Jammer dat dit voor de wedstrijdlopers wegvalt.”
Vorig jaar was het druk bij de start, op het parcours en bij de finish. “Dat hebben we de dit jaar slimmer aangepakt door de drukte te spreiden”, zo wordt in een filmpje op Facebook uitgelegd. De drukte wordt onder meer gespreid door het Stratumseind over te slaan.
Met geen woord wordt gerept hoe vooral de recreatieve lopers naar dit stukje Eindhoven uitkijken als ze aan de marathon in de Lichtstad meedoen. Snelheid lijkt voor sfeer te gaan. Ook de Markt en een deel van Strijp zijn gesneuveld.
Nog een aantal reacties op het Facebook-filmpje:
“Daar loop je letterlijk maar ook figuurlijk naar toe. Dat geeft je zo'n kick, dat de laatste kilometer bijna een makkie is. Zo eeuwig zonde dat ze ons die onthouden.”
“Juist door de sfeer trekt het zeker de lopers die het zwaar hebben naar de finish.”
“(…)ze helpen hier in Eindhoven alles om zeep en nu dus ook de Marathon. Chapeau Eindhoven.”
“Als je niet op het Stratumseind loopt kan je beter op de loopband gaan rennen.“
Er reageerden ook mensen die begrip kunnen opbrengen voor het besluit, omdat het op sommige plekken bij de vorige editie wel erg druk was. Dat probeert het organiserende Golazo te ondervangen door de deelnemers van de hele en halve marathon op de laatste kilometers meer ruimte te bieden voordat ze op de Vestdijk finishen.
Ook de doorstroming daarna, waarbij vorig jaar mensen zich vastliepen in een fuik, zou nu beter moeten. Verder is besloten om voor de halve marathon ruimere starttijden te hanteren, waardoor al bij de start van een betere spreiding sprake zou moeten zijn.
Golazo was niet bereikbaar om een toelichting te kunnen geven op het besluit. Was die beslissing alleen ingegeven door veiligheidsoverwegingen. Of maakt de aanpassing het parcours nog sneller en daarmee nog aantrekkelijker voor de broodlopers? De gemeente Eindhoven kon evenmin een reactie geven.