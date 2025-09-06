Auto ramt bomen, borden en paaltjes en komt tot stilstand in tuinhuisje

Een vrouw is zaterdagavond in Asten met haar auto in een tuinhuisje beland achter een woning. Ze kwam met die wagen tot stilstand nadat ze over een lengte van zeker 300 meter grote schade had aangericht. De bestuurster is met onbekende verwondingen naar een ziekenhuis gebracht.

Haar spoor van vernieling begon rond kwart voor negen op een verkeersplein waar ze een verkeersbord raakte. Ook een bord in de berm moest eraan geloven. Daarna is de automobiliste over de stoep en door een gemeentelijk plantsoen gereden. Hierbij werden een boom en een bord tegen de vlakte gereden. Nadat er nog een paaltje was geraakt, reed ze rakelings langs een voortuin van een woning en beschadigde ze hierbij een andere boom en hekwerk. Aan het eind van de rit doorboorde ze een heg en belandde ze in het tuinhuisje.

De politie onderzoekt waardoor de vrouw zo in de fout is gegaan. Ze spreekt met mensen in de buurt en hoopt op getuigen. Ook mensen die gedupeerd zijn door deze brokkenpiloot, kunnen zich melden.