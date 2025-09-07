Dit zijn alle kleurrijke wagens van Bloemencorso Zundert

De wagens van Bloemencorso Zundert trokken zondag twee keer door de straten van Zundert. Tijdens de tweede optocht werd de wagen van Buurtschap Tiggelaar als winnaar gekozen. Wil je alle wagens nog eens bewonderen? Hieronder staan ze op een rijtje.

Buurtschap Stuivezand (tweede publieksprijs)

Buurtschap Stuivezand was zondagmiddag als eerste aan de beurt met hun 'Dagdroom'. Het buurtschap nam de bezoekers mee in een wereld tussen werkelijkheid en verbeelding. De wagen bestond uit veel witte en paarse kleuren. Op de achtergrond klonk rustgevende, sprookjesachtige muziek. Buurtschap Stuivezand viel net buiten de top 10, met 512 punten eindigde de groep op de elfde plaats. Bij het publiek viel de wagen erg in de smaak: het buurtschap kreeg de tweede publieksprijs.

Buurtschap Stuivezand (foto: Eye4images B.V. / Marcel van Dorst).

Buurtschap 't Kapelleke (derde prijs)

Dit buurtschap was omgetoverd tot roversbende, die samen met een groot, mythisch wezen alles pakte wat ze te pakken kon krijgen. Plunderend trokken de rovers door de Zundertse straten. En dat was een succes: 't Kapelleke haalde met 586 punten de derde prijs binnen.

Buurtschap 't Kapelleke (foto: Eye4images B.V. / Marcel van Dorst).

Buurtschap Veldstraat

Een vrolijke, jeugdige wagen van Buurtschap Veldstraat, met een cowboy, ridder, prinses en vele kleuren. De hoofden draaiden en de stokpaardjes, waar de figuren op zaten, gingen op en neer. Dit buurtschap wist niet genoeg punten te halen en eindigde op de laatste plaats. "Heel teleurstellend", zegt een van de leden. "Dit hadden we niet verwacht en is niet wat het buurtschap verdient."

Buurtschap Veldstraat (foto: Eye4images B.V. / Marcel van Dorst).

Buurtschap Markt

Buurtschap Markt dompelde de bezoekers op deze warme dag onder in kou. De leden creëerden het beestachtige figuur Krampus. Hij kwam uit de Alpen en was op zoek naar stoute kinderen. Buurtschap Markt eindigde met 462 punten op de veertiende plaats.

Buurtschap Markt (foto: Eye4images B.V. / Marcel van Dorst).

Buurtschap Poteind

De twee Pyreneese ezeltjes op deze wagen, beladen met geschenken, wilden geen stap verder zetten. Ze hadden Sinterklaascadeautjes bij zich, die kinderen graag uit wilden gaan pakken. De koppen van de ezels, oren en staart bewogen alle kanten op. Poteind eindigde met 465 punten net boven Buurtschap Markt op de dertiende plek.

Buurtschap Poteind (foto: Eye4images B.V. / Marcel van Dorst).

Buurtschap Laarheide (derde publieksprijs)

Dit buurtschap ging 'Van God Los'. Er trok een processie door de straten van Zundert. Maar liefst 110 figuranten deden mee. Een indrukwekkende wagen van meer dan dertig meter lang. Het buurtschap eindigde met 565 punten op een zesde plaats. Ze kregen de derde publieksprijs. "Ik had gehoopt op de top vijf maar we zijn natuurlijk hartstikke blij", zegt de voorzitter van de groep. "Voor het eerst in lange tijd mogen we weer een prijs meenemen."

Buurtschap Laarheide (foto: Eye4images B.V. / Marcel van Dorst).

Buurtschap Rijsbergen

Bij dit buurtschap liep alles op rolletjes. Felle kleuren, blije gezichtjes en een vleugje kattenkwaad: dat was een levendig speelkwartier. De kinderen van het buurtschap hadden hun favoriete speeltjes uitgekozen, die door de straten van Zundert rolden. Het buurtschap eindigt met 439 punten op een zestiende plaats.

Buurtschap Rijsberen (foto: Eye4images B.V. / Marcel van Dorst).

Buurtschap Tiggelaar (eerste prijs en publieksprijs)

De feniks van dit buurtschap staat voor veerkracht. De wagen stond in vuur en vlam, viel in elkaar en kwam dan weer tot leven. De figuranten vormden samen het vuur. De wagen kreeg hard applaus van het publiek op de tribunes. Het was dan ook niet gek dat ze de publieksprijs binnen hengelden. Daarnaast was ook de vakjury onder de indruk: het buurtschap kreeg de woorden 'jullie mogen stoppen' te horen. De winnaars van deze editie.

Buurtschap Tiggelaar (foto: Eye4images B.V. / Marcel van Dorst).

Buurtschap Klein-Zundertse Heikant (pluim)

Een muzikale ervaring in 3D-vorm. Hoe zou muziek eruitzien als je het daadwerkelijk kon zien? Opvallend: Klein-Zundertse Heikant reed dit jaar elektrisch de optocht rond en had geen duwers. Het idee was dat de wagen moest zweven. Alle vlakjes leken individueel te bewegen. Zij kregen van de jury een pluim. Een pluim wordt gegeven als er iets vernieuwends wordt toegevoegd aan het corso. Het buurtschap kreeg in totaal 536 punten.

Buurtschap Klein-Zundertse Heikant (foto: Eye4images B.V. / Marcel van Dorst).

Buurtschap Helpt-Elkander (vierde prijs)

Deze ‘Alebreijes’ had veel siertikwerk, met name door de patronen. Het Mexicaanse thema kwam hierin terug. De ontwerpers wilden de schoonheid laten zien binnen de mogelijkheden van het dahliapalet. Ze gebruikten ongeveer dertig verschillende dahlia’s. Ieder beest had een ander patroon dat bij het dier paste. Een mooie vierde plek voor dit buurtschap, met 569 in totaal.

Buurtschap Helpt Elkander (foto: Eye4images B.V. / Marcel van Dorst).

Buurtschap Wernhout (tweede prijs)

Dit was 'Davy Jones: Keeper of the lost souls'. Davy had de taak om de doden van die schepen te begeleiden naar het hiernamaals. De kop van Davy bewoog: hij was op zoek naar zielen om mee te nemen op het schip. Het buurtschap kreeg de tweede prijs nadat ze 596 punten kreeg van de vakjury. "Ik ben zo trots op onze buurt", zegt één van de leden.

Buurtschap Wernhout (foto: Eye4images B.V. / Marcel van Dorst).

Buurtschap De Lent

Dit figuur stelde een virtuoos voor, een muzikant om precies te zijn. De gele kleur van de bloemen was zo fel dat het bijna nep leek, maar dit was helemaal natuurlijk. Alles bewoog, ook de vingers bij de gitaar. Dit buurtschap had maar één ontwerper. Deze 21-jarige ontwerper bedacht alles in zijn eentje. De Lent 'tokkelde' 401 punten bij elkaar en eindigde hiermee op de achttiende plaats.

Buurtschap De Lent (foto: Eye4images B.V. / Marcel van Dorst).

Buurtschap Molenstraat

Net als iedereen heeft ontwerper Yuri ruime ervaring met het kwijtraken en zoeken van spullen. De enorme hand op de wagen was een 3D uitvergroting van vloeibare latex en is gebaseerd op de hand van de vriendin van de ontwerper. Een zeventiende plaats voor dit buurtschap. De vakjury gaf in totaal 431 punten.

Buurtschap Molenstraat (foto: Eye4images B.V. / Marcel van Dorst).

Buurtschap Achtmaal

Het thema van deze wagen is 'Chaac'. Chaac is de god van regen, donder en bliksem. De figuranten probeerden Chaac wakker te maken omdat er grote droogte heerste. Dit buurtschap werd negentiende, met 396 punten.

Buurtschap Achtmaal (foto: Eye4images B.V. / Marcel van Dorst).

Buurtschap 't Stuk

Op deze wagen trokken nomaden trekken uit vrije wil met hun hele hebben en houwen de wereld over, op zoek naar vruchtbare gronden voor graan en groene weides voor hun vee. Er waren mooie details met houtwerk te zien. De muziek die gebruikt werd, is speciaal door iemand gecomponeerd. De vakjury gaf deze wagen 472 punten, wat goed was voor een twaalfde plaats.

Buurtschap 't Stuk (foto: Eye4images B.V. / Marcel van Dorst).

Buurtschap De Berk

Bij deze wagen waren vijf totems te zien. De totems zijn bovennatuurlijke vertegenwoordigers van een mythisch religieus volk. De figuranten brachten de palen tot leven. De ogen veranderden van kleur. Het buurtschap werd vijftiende.

Buurtschap De Berk (foto: Eye4images B.V. / Marcel van Dorst).

Buurtschap Raamberg

'Cirque Du Planetarium' was een hele gedetailleerde, verfijnde wagen. Een gigantische sterrenkijker en planeten trokken door de straten van Zundert. Een top 10 voor dit buurtschap: ze eindigde met 558 punten als zevende.

Buurtschap Raamberg (foto: Eye4images B.V. / Marcel van Dorst).

Buurtschap Laer-Akkermolen

Buurtschap Laer-Akkermolen nam het publiek mee naar een mysterieus nachtelijk fenomeen. Hiermee brachten de leden een ode aan de klassieke sciencefiction tijd. Niet alles werkte zoals de leden het hadden gewild: door technische problemen ging de ufo achterop de wagen niet omhoog. Dat mocht de pret niet drukken: de hoge wagen vol paarse kleuren was nog steeds indrukwekkend om te zien. Ondanks dat de act voor het buurtschap niet compleet was, eindigde Laer-Akkermolen met 551 punten op een achtste plaats.

Buurtschap Laer-Akkermolen (foto: Eye4images B.V. / Marcel van Dorst).

Buurtschap Schijf

Misschien herkende iemand deze wagen nog. Deze deed acht jaar geleden namelijk ook al mee en won toen. Met het thema 'Tweede Termijn' vierde de grootse leider zondag op de wagen zijn overwinning. Videoschermen lieten het ontstaan van de machtshebber zien. Naast dahlia's waren er ook bomen verwerkt in de wagen. Die komen uit een dennenbos en zijn netjes in overleg met de bosbeheerder gekapt. De heerser wist niet net als acht jaar geleden de eerste prijs in de wacht te slepen. De winnaar van vorig jaar kreeg 514 punten en bemachtigde daarmee net een plek in de top 10.

Buurtschap Schijf (foto: Eye4images B.V. / Marcel van Dorst).

Buurtschap Klein-Zundert (vijfde prijs)

Het koppeltje op deze wagen heeft geëxperimenteerd met het gebruik van hallucinerende drugs. Ze beleefden een extase waardoor ze zich bevonden op een plek tussen ruimte, illusie en pracht. Dit buurtschap sleepte met 568 punten de vijfde prijs in de wacht. De leden zijn blij: "Het is echt een hele zware bevalling geweest. We hebben tot tien uur vanochtend nog doorgewerkt."