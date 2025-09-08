Steekpartij op straat: twee mannen gewond naar het ziekenhuis

Twee mannen zijn zondagavond gewond geraakt bij een steekpartij aan de Pastoor Kuypersstraat in Waalwijk. De politie heeft een verdachte opgepakt.

Hulpdiensten vonden iets voor middernacht twee gewonde mensen op straat. Een mes lag op straat en is door de politie meegenomen. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk.

De twee gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, een man is als verdachte meegenomen door de politie. Er wordt onderzoek gedaan.