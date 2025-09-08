Navigatie overslaan

Steekpartij op straat: twee mannen gewond naar het ziekenhuis

Vandaag om 06:10 • Aangepast vandaag om 07:25
Politie vond op deze plek het mes dat mogelijk gebruikt is (foto: Persbureau Heitink)
Politie vond op deze plek het mes dat mogelijk gebruikt is (foto: Persbureau Heitink)
nl
Twee mannen zijn zondagavond gewond geraakt bij een steekpartij aan de Pastoor Kuypersstraat in Waalwijk. De politie heeft een verdachte opgepakt.
Profielfoto van Lobke Kapteijns
Geschreven door
Lobke Kapteijns

Hulpdiensten vonden iets voor middernacht twee gewonde mensen op straat. Een mes lag op straat en is door de politie meegenomen. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk.

De twee gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht, een man is als verdachte meegenomen door de politie. Er wordt onderzoek gedaan.

Foto: Persbureau Heitink
Foto: Persbureau Heitink
Foto: Persbureau Heitink
Foto: Persbureau Heitink

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!