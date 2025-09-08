Agent in gezicht geslagen terwijl hij hulp wil verlenen

Een agent is zaterdag lichtgewond geraakt toen hij aan het werk was in Schaijk. De politie kreeg een melding over iemand die het leven niet meer zag zitten. Op het moment dat de politie probeerde deze persoon te helpen, kwam de vader thuis die heel agressief reageerde, zo meldt de politie op Instagram.

"Hij werd direct agressief tegen de medewerkers van de ambulance en de politie. De man werd dusdanig agressief dat hij een collega in het gezicht sloeg", schrijft de politie op Instagram.