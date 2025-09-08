Advertentie
Agent krijgt klap in gezicht tijdens werk, man (56) opgepakt
Vandaag om 06:53 • Aangepast vandaag om 09:03
nl
Een agent is zaterdag gewond geraakt toen hij aan het werk was in Schaijk. De politie kreeg een melding over iemand die het leven niet meer zag zitten. Op het moment dat de politie probeerde deze persoon te helpen, kwam de vader thuis die heel agressief reageerde, zo meldt de politie op Instagram.
"Hij werd direct agressief tegen de medewerkers van de ambulance en de politie. De man werd dusdanig agressief dat hij een collega in het gezicht sloeg", schrijft de politie op Instagram.
De politie wilde de man (56) uit Schaijk aanhouden maar hij verzette zich, daardoor liep ook een andere agent letsel op.
De man heeft een proces-verbaal gekregen voor mishandeling van een agent, verzet bij een aanhouding en het belemmeren van de politie. Hij is meegenomen voor verhoor. Justitie bepaalt uiteindelijk wat voor straf hij krijgt.
Advertentie
Advertentie