Groupcard failliet: gemeenten spannen samen om geld terug te krijgen

Verschillende gemeenten in onze provincie slijpen de messen om nog iets terug te zien van het geld van Groupcard. Het bedrijf dat lokale cadeau- en stadspassen uitgaf, ging een maand geleden failliet. Volgens de NOS gaan landelijk 120 gemeenten achter hun geld aan, waaronder Den Bosch, Bergen op Zoom en Helmond.

Lobke Kapteijns & NOS Geschreven door

Gedupeerde gemeenten komen later deze week bij elkaar, dan wordt besloten of zij gezamenlijk het bedrijf aanklagen en de oud-directeur persoonlijk aansprakelijk gaan stellen, meldt de NOS. De gemeente Den Bosch laat aan de NOS weten dat de eigenaar van Groupcard aansprakelijk wordt gesteld voor de schade. Het bedrijf bewaarde het geld dat gemeenten op hun stadspassen en cadeaukaarten hadden geplaatst apart bij een stichting. Maar vrij snel na het faillissement bleek de rekening van deze Stichting Derdengelden Groupcard leeg. De curator meldde dat het geld vermoedelijk is overgemaakt naar het bedrijf Groupcard, om de verliezen te kunnen betalen. Eigenaar van bv aansprakelijk stellen

Den Bosch had nog voor ruim 211.000 euro bij de stichting van Groupcard staan. Met dat geld konden minima uit de gemeente een nieuwe wasmachine of koelkast kopen die minder energie gebruikt. De gemeente noemt het ‘onvoorstelbaar’ hoe de kaartproducent is omgegaan met maatschappelijk geld. "We stellen de eigenaar van de bv aansprakelijk, waarschijnlijk op grond van een onrechtmatige daad", meldt de gemeente. "Wij nemen samen met anderen gemeenten de nodige juridische stappen om de persoon of personen die dit hebben gedaan aan te pakken."

Ruim vier ton

Bergen op Zoom heeft inmiddels ook een advocaat ingeschakeld. De gemeente wil ‘ruim vier ton’ terug van Groupcard. Dat geld was bestemd voor een Doe-Het-Zelf-kaart, waarmee inwoners isolatiemateriaal voor hun woning konden kopen. Bergen op Zoom overweegt zich bij een gezamenlijke rechtsgang van gemeenten aan te sluiten.

De gemeente Helmond is met bijna een miljoen euro een van de grootste gemeentelijke slachtoffers van het gerommel met geld bij Groupcard. De ruim 923.000 euro die zoek is, was eveneens voor een witgoed- en isolatieregeling voor minima. "Samen met enkele andere gemeenten hebben wij een advocaat ingeschakeld die de bestuurder persoonlijk aansprakelijk zal stellen voor de schade", zegt een woordvoerder van de gemeente Helmond. 'Samen in Steenbergen Pas'

In gemeenten die samenwerkten met Groupcard, werken ook de lokale stadspassen niet meer. Zo werkte de zogeheten ‘Samen in Steenbergen Pas’ na het faillissement niet meer in Steenbergen. Met die pas konden mantelzorgers bij diverse lokale winkels en voorzieningen binnen de gemeente betalen.