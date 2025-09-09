Uit hele regio brengen ouders hun kind naar deze school: 'Elke dag gebed'

De Evangelische Basisschool Online in Eindhoven trekt meer leerlingen dan ooit: bijna vierhonderd kinderen uit Eindhoven en omliggende plaatsen gaan er dagelijks naar school. Bij de oprichting, 25 jaar geleden, telde de school 89 leerlingen. Ouders kiezen bewust voor de sterk christelijke identiteit. "Deze school heeft het doel om alle kinderen gewoon meer over Jezus te laten horen. Dat vind ik wel heel mooi", zegt Love Zannou (11) uit groep acht.

Eerder kwamen zelfs ouders uit Den Bosch om hun kinderen hier naar de basisschool te brengen. Nu komen ze bijvoorbeeld uit Helmond, Mierlo en Boxtel. Maar er zitten volgens directeur Jennifer Bakker ook kinderen uit de buurt op de school. Nederland telt elf Evangelische basisscholen. De school in Eindhoven is de enige in Brabant. Het christelijke staat voorop: bidden, Bijbelteksten en geloofsopvoeding hebben een vaste plek in het onderwijs . "Bij ons werken allemaal mensen met liefde voor Jezus die dat ook willen uitdragen", zegt Bakker. "Het zijn mensen die bewust een keuze hebben gemaakt om God te volgen en zijn bijbel als handleiding te gebruiken.”

Linda uit het Broek geeft les aan groep acht van EBS Online in Eindhoven (foto: Rogier van Son).

“Heel veel dingen zullen allicht hetzelfde zijn als op een andere school. Maar als je Jezus kent, kun je wel eens anders reageren op dingen", legt de directeur uit. "Dat proberen we wel echt over te dragen, ook in een stukje karaktervorming.” Op de school wordt ook vaak samen gebeden. Een groepje kinderen bidt dan bijvoorbeeld voor de politiek. “Dat gebeurt denk ik niet op een andere school. Wij geloven wel dat het invloed heeft als je zelf gaat bidden voor dingen. Dat verandert ook je kijk op zaken.”

Het bidden komt ook terug in de omgang met elkaar, bijvoorbeeld als er gepest wordt. Want ook dat kan op deze school voorkomen. “Je kan bidden en God om hulp vragen: dat je elkaar daarin kan vergeven of dat je leert dat je anders reageert. Dat God je wil helpen om misschien niet zo boos te zijn als iemand iets tegen je zegt wat je niet fijn vindt."

In de jaren negentig werd het basisonderwijs in Eindhoven gereorganiseerd. “Er vond een fusie plaats tussen de katholieke en protestantse scholen”, zegt directeur Jennifer Bakker. “Protestantse scholen werden steeds minder protestant. We dachten: kunnen we dan geen eigen school oprichten?” Dat is uiteindelijk gelukt. In 1999 is de aanvraag goedgekeurd door het Ministerie van Onderwijs en de gemeente Eindhoven. De school ging in 2000 open en viert deze maand het 25-jarig jubileum.

Linda uit het Broek is leerkracht van groep 8. “We zijn een Evangelische school en dat is niet zomaar een extra les of een sausje of zo. Jouw eigen identiteit kun je ook meenemen in je lessen." Het hele team van gelovige leerkrachten komt voor de schooldag begint bij elkaar. Dan vertelt iemand iets uit zijn of haar leven. Of ze lezen een stuk uit de Bijbel. "We bidden dan ook samen. Dus het voelt ook echt als een familie hier." De kinderen weten niet beter dan dat het geloof als een rode draad door de dag heen loopt. Elise van Kampen (11) zit in groep acht. “We lezen elke dag uit de Bijbel. We bidden voor het eten en voor de dag. We sluiten de dag met gebed af. Als iemand wil bidden, mag dat. Maar meestal doet de juf het." Bastiaan de Jager (11) uit groep 8: “We hebben ‘de tekst van de week’ en Bijbeltijd. Dan lezen we een paar Bijbelteksten. Daar denken we over na."

Love, Elise en Bastiaan uit groep acht (foto: Rogier van Son).

Christelijke feestdagen worden op de EBS Online groots gevierd. “Dat doen we meestal met de hele school", zegt directeur Bakker. "Dan huren we een kerk af.” De school telt inmiddels 35 nationaliteiten. “Deze mensen rijden gerust een heel stuk om hun kideren naar school te brengen. Dat is voor hen heel normaal. We hebben ook een speciale groep om Nederlands te leren.” Vijftien procent van de kinderen is niet gelovig. Deze ouders kiezen dan voor de kwaliteit van de school, zo hoort de school volgens de directeur terug. Kinderen die niet geloven, draaien wel helemaal mee in het gewone schoolprogramma, inclusief het bidden.

Directeur Jennifer Bakker van EBS Online in Eindhoven (foto: Rogier van Son).

Volgens leerkracht Linda groeien de kinderen doordat ze naar deze school gaan niet wereldvreemd op. De overgang naar de middelbare school is volgens haar niet te groot. “Dat is ook iets waar we de kinderen op voorbereiden. We vertellen ook dat ze op het voortgezet onderwijs misschien andere dingen horen. Maar de kinderen maken natuurlijk ook gewoon deel uit van de maatschappij. Op de voetbalclub en buiten op straat zijn ze heel erg gewend om gewoon met allerlei soorten kinderen te maken te hebben."