Arts gaf 200 kinderen navelstrengbloed tegen autisme, inspectie grijpt in

Een anesthesist uit Veldhoven heeft tweehonderd kinderen navelstrengbloed toegediend om op die manier autisme of een hersenverlamming te genezen. Dat blijkt uit een rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Patiënten logeerden voor de behandeling enkele dagen in een hotel in de buurt van Veldhoven. De inspectie heeft ingegrepen en hem verboden door te gaan met de behandelingen.

De 51-jarige anesthesist Jens Fischer laat aan Omroep Brabant weten dat hij met de behandelingen is gestopt. Hij zou die hebben uitgevoerd voor een organisatie in Zwitserland: Cord Blood Center Health (CBC Health).

In december 2024 heeft de inspectie een onaangekondigd bezoek gebracht bij de anesthesist. Uit het gesprek met de man bleek dat hij in totaal 180 kinderen had behandeld die kampten met autisme. Ook behandelde hij twintig kinderen met een hersenverlamming en twintig volwassenen die een beroerte hadden gehad.

Fischer geloofde dat hij de patiënten met het bloed kon genezen. Volgens hem kon een van de kinderen na de behandeling rekenen, terwijl het dat vooraf niet kon. "Bij deze patiënt werd de behandeling drie keer herhaald", zo valt te lezen in het rapport.

Hotel

Patiënten verbleven voor de behandeling enkele dagen in een hotel in de buurt van Veldhoven. De dag voor de behandeling ging hij daar langs, waar hij de patiënt uitleg gaf en vroeg om schriftelijke toestemming. In het document dat patiënten ondertekende, stond dat het om een experimentele behandeling ging, zo valt te lezen in het rapport.

Volgens de Inspectie diende Fischer de patiënt het bloed een dag later toe via een infuus. Dat duurde zo’n vijftien minuten. Daarna had de arts nog contact met de patiënt om te horen hoe het ging. De verdere nazorg en evaluatie van de behandeling lag dan weer bij CBC Health.

Het merendeel van de patiënten kwam uit het buitenland, vijf patiënten kwamen uit Nederland. De arts zegt dat hij de behandelingen in een periode van anderhalf tot twee jaar heeft uitgevoerd.

Experimentele behandeling

De inspectie heeft ook onaangekondigd onderzoek gedaan bij twee tandartsklinieken in Best en Oirschot. Volgens het rapport werkte de anesthesist daar als zelfstandige. Hij zorgde er voor narcose tijdens tandartsbehandelingen.

In Best deed de inspectie een opvallende vondst: in een koelkast in een opslagruimte lag een gebruikt zakje navelstrengbloed, afkomstig van CBC Health. De vestigingsmanager zei tegen de inspectie van niets te weten en herkende het bloedzakje niet.

In Oirschot had Fischer een eigen behandelkamer bij een tandartspraktijk. Die is doorzocht, maar of hij ook daar behandelingen uitvoerde, blijft onduidelijk.

Geen vergunning voor 'bijzondere medische verrichting'

Volgens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd valt de behandeling met navelstrengbloed onder celtransplantatie. Dat mag alleen worden uitgevoerd door universitaire ziekenhuizen met de juiste vergunningen, zegt hoofd celtransplantatie Gwendolyn van Gorkom van het Maastricht UMC. De anesthesist heeft die vergunning niet.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd laat in een reactie weten dat zij onderzoek doet en in de gaten houdt of de anesthesist de behandelingen daadwerkelijk niet meer uitvoert. Zo lang dit onderzoek loopt, doet de inspectie verder geen mededelingen.