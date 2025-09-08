Vrouw thuis beroofd, een week later staat dezelfde man weer voor de deur

Een vrouw van 70 beleefde de schrik van haar leven toen ze op 20 augustus werd overvallen in haar eigen huis in een wooncomplex aan de Heksenrij in Breda. En alsof dat nog niet erg genoeg was, keerde vermoedelijk dezelfde dader één week later terug. In de uitzending van opsporingsprogramma Bureau Brabant maandagavond op Omroep Brabant, vertelt het slachtoffer haar verhaal.

Het zal vast een van de bewoners zijn die hulp nodig heeft, dacht het latere slachtoffer toen ze die woensdagochtend nietsvermoedend de deur opendeed. Maar de vork bleek anders in de steel te zitten. "Toen ik opendeed stond er iemand helemaal in het zwart gekleed met een bivakmuts. Hij richtte een pistool op mijn voorhoofd", vertelt de vrouw in de uitzending van het Bureau Brabant. "Als je me niet vertelt waar dat geld is, dan sla ik hier alles kort en klein", zegt de overvaller. Hij loopt de vrouw voorbij, gaat naar binnen, pakt haar portemonnee en vertrekt. Hoe en waarheen is niet duidelijk.

Een week later wordt er opnieuw bij de vrouw aangebeld. "Op exact hetzelfde tijdstip hoorde ik de deurbel weer", vertelt ze. "Ik keek door het kijkgaatje van de deur en ik zie hem staan. Dus ik heb de deur dichtgelaten."

"Ik ben gewoon bang. Het zal lang duren voor dat gevoel over is."

Ze belt meteen 112 en hij druipt af. Dat vermoedelijk dezelfde man opnieuw voor haar deur stond, heeft een enorme impact op de vrouw. "Ik ben gewoon bang", zegt ze. "Het zal lang duren voor dat gevoel over is." Ook dit keer was de man volledig in het zwart gekleed: zwarte schoenen, handschoenen en een bivakmuts. Alleen zijn donkere ogen waren goed zichtbaar. Het gaat om een licht getinte man van rond de twintig jaar met een slank postuur. Bureau Brabant wordt iedere maandagavond uitgezonden op Omroep Brabant vanaf 17.15 uur. Vervolgens wordt het programma herhaald tot dinsdagmiddag 17.00 uur.