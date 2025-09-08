Anne krijgt een prijs en gemeenten spannen samen: dit gebeurde vandaag

Van een tragische steekpartij in Geldrop tot Anne (24) met alopecia die een bijzondere prijs krijgt: dit zijn de vijf verhalen die je op maandag gelezen moet hebben.

Een 83-jarige vrouw uit Geldrop is woensdagnacht neergestoken in haar huis. Haar man (83) wordt verdacht van poging tot moord of doodslag en blijft veertien dagen langer in de cel. De vrouw raakte gewond, maar heeft het overleefd. Over haar precieze toestand is niets bekend. Lees hier het hele verhaal:

De 24-jarige Anne Teerink uit Den Bosch heeft de eerste Bald Award gekregen voor haar inzet rond alopecia-bewustzijn. Ze verloor op haar veertiende haar haar door deze auto-immuunziekte en deelt nu via sociale media haar ervaringen om anderen te steunen. Met haar Instagram-account 'Alopeciangirlboss' wil ze laten zien dat je er mag zijn, met of zonder haar. Hier lees je haar verhaal:

Verschillende Brabantse gemeenten spannen samen tegen het failliete Groupcard. Den Bosch, Bergen op Zoom en Helmond willen hun geld terug dat was bestemd voor minima. Helmond is met bijna een miljoen euro een van de grootste slachtoffers. De gemeenten overwegen gezamenlijke juridische stappen. Check het hier:

Willy en René van de Kerkhof verwachten dat Ronald Koeman na het WK stopt als bondscoach. Ze zien Peter Bosz als mogelijke opvolger. Ook uiten ze kritiek op PSV'er Jerdy Schouten na zijn optreden bij Oranje: 'Hij komt snelheid tekort'. Lees hun analyse hier:

Orthopedagoog Joline Martens en ervaringsdeskundige René Haring geven advies over hoe we jongens kunnen opvoeden met respect voor vrouwen. Ze benadrukken het belang van goede voorbeelden en het doorbreken van stereotypes. Het aanspreken van grensoverschrijdend gedrag is essentieel. Hier lees je het hele verhaal: