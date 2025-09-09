Drukke ochtendspits door regen, veel files op Brabantse wegen

Het was een erg drukke ochtendspits dinsdag. Vooral op de A2 bij Den Bosch en rond Eindhoven moest je rekening houden met vertraging die opliep tot ongeveer een half uur. Ook op de A67 was het druk richting Eindhoven. Door het slechte weer stonden door de hele provincie veel files.

Wie op de A2 rijdt moet rond tien uur tussen Nederweert en knooppunt Leenderheide bij Eindhoven nog altijd rekening houden met ongeveer twintig minuten vertraging. Er staat daar zestien kilometer langzaam rijdend tot stilstaand verkeer. Gedurende de hele ochtend was de vertraging daar ongeveer een half uur.

Een stuk verderop op de A2 was het ook raak tussen afslag Veghel en Waardenburg. Rond kwart voor tien was de file al wel een stuk afgenomen en stond er nog 7 kilometer langzaam rijdend verkeer.

Op de A67 richting Eindhoven was de vertraging tussen afrit Liessel en knooppunt Leenderheide ook flink opgelopen. Over vijftien kilometer reed het daar langzaam of stond het stil. Daardoor deden automobilisten er zo'n twintig minuten langer over.

Door een ongeluk was het in de ochtendspits ook druk op de A59, tussen Waalwijk en Den Bosch-West stond twaalf kilometer file. De vertraging liep ook daar op tot ongeveer een half uur.

Meeste vertraging

Wie van Geldrop naar Eindhoven moest, kon beter beter niet over de Geldropse/Eindhovenseweg rijden. Ook al was de file rond negen uur maar vijf kilometer lang, de vertraging liep op tot veertig minuten. Ook de ring rond Eindhoven zelf was erg druk met meerdere files.

Het was sowieso een opgave om Eindhoven in te komen tussen half negen en negen uur. Op de N270 vanuit Helmond stond vanaf Nuenen-Oost maar vijf kilometer file, maar de vertraging was een half uur. En ook omliggende wegen Eindhoven in liepen vol.