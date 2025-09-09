Navigatie overslaan

Problemen op het spoor: geen treinen tussen Geldermalsen en Den Bosch

Vandaag om 08:31 • Aangepast vandaag om 11:06
Archieffoto: Karin Kamp
Archieffoto: Karin Kamp
Er rijden dinsdagochtend en -middag geen treinen tussen Geldermalsen en Den Bosch. Dat duurt volgens de NS naar verwachting drie uur. De problemen op het spoor tussen Utrecht en Eindhoven ontstonden maandagavond rond negen uur.
Een goederentrein beschadigde de bovenleiding volgens een woordvoerder van de NS. Volgens spoorbeheerder ProRail lukte het maandagavond om treinen op het traject zoveel mogelijk te laten rijden.

In de nacht van maandag op dinsdag zijn monteurs vervolgens aan de slag gegaan en is de schade gerepareerd.

Langer werk
Dinsdagochtend ontstond vervolgens een storing in het seinsysteem. Mogelijk is kortsluiting ontstaan tijdens de breuk van de bovenleiding.

De NS en ProRail hoopten eerst dat de problemen rond kwart over elf verholpen zouden zijn, maar de verwachting is dat de treinen pas weer vanaf drie uur over het traject tussen Geldermalsen en Den Bosch kunnen rijden.

Vervangend busvervoer
Tussen Geldermalsen en Den Bosch rijden snelbussen, maar volgens een woordvoerder van NS is dat wel beperkt omdat het een onverwachte storing is. Omreizen met de trein kan ook via Rotterdam, Dordrecht of Nijmegen.

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

