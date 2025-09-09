Problemen op het spoor: lang geen treinen tussen Geldermalsen en Den Bosch

Er reden geen treinen tussen Geldermalsen en Den Bosch dinsdagochtend. De verwachting was dat de storing tot drie uur 's middags zou duren, maar rond twaalf uur waren de problemen opgelost. Die ontstonden maandagavond rond negen uur.

Volgens een woordvoerder van de NS beschadigde een goederentrein de bovenleiding van het spoor tussen Utrecht en Eindhoven. Het lukte maandagavond om treinen op het traject zoveel mogelijk te laten rijden.

In de nacht van maandag op dinsdag zijn monteurs van ProRail vervolgens aan de slag gegaan en is de schade gerepareerd.

Langer werk

Dinsdagochtend ontstond vervolgens een storing in het seinsysteem. Mogelijk is kortsluiting ontstaan tijdens de breuk van de bovenleiding.

De NS en ProRail hoopten eerst dat de problemen rond kwart over elf verholpen zouden zijn, maar moesten dit bijstellen naar drie uur. Uiteindelijk konden de treinen even voor het middaguur weer over traject tussen Geldermalsen en Den Bosch rijden.

Vervangend busvervoer

Tussen Geldermalsen en Den Bosch reden tijdens de stremming ook snelbussen, maar dat was wel beperkt omdat het om een onverwachte storing ging. Reizigers konden ook met de trein omreizen via Rotterdam, Dordrecht en Nijmegen.