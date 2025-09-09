Twee rijbewijzen in twintig minuten afgepakt op de N270

De verkeerspolitie Oost-Brabant heeft maandag in twintig minuten twee rijbewijzen afgepakt op de N270 tussen Helmond en Nuenen. Een automobilist en een motorrijder reden veel te hard, beiden hadden hun rijbewijs nog niet zo lang.

De eerste bestuurder die gepakt werd, was een 23-jarige automobilist. Hij reed precies vijftig kilometer per uur te hard en dat betekende dat hij direct zijn rijbewijs moest inleveren. Dit terwijl hij het roze pasje pas net vier maanden had.

Hardleers

Een motorrijder maakte maandag op de provinciale weg tussen Helmond en Eindhoven nog bonter. De 33-jarige man reed 57 kilometer per uur te hard en mocht niet meer verder rijden nadat hij langs de kant werd gezet.

De snelheidsduivel had zijn rijbewijs net een week weer terug, nadat hij het twee maanden kwijt was geweest. Hij reed namelijk eerder 59 kilometer per uur te hard op de A50 bij Uden.

Cursus

Beide mannen zijn door de politie aangemeld voor een verkeerscursus bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Die cursus gaat de twee minimaal duizend euro kosten, nog los van de boete voor de snelheidsovertreding. Hoe lang de twee hun rijbewijs kwijt zijn, bepaalt de officier van justitie.