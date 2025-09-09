Navigatie overslaan

Twee rijbewijzen in twintig minuten afgepakt op de N270

Vandaag om 09:34 • Aangepast vandaag om 10:53
Archieffoto: Omroep Brabant
Archieffoto: Omroep Brabant
nl
De verkeerspolitie Oost-Brabant heeft maandag in twintig minuten twee rijbewijzen afgepakt op de N270 tussen Helmond en Nuenen. Een automobilist en een motorrijder reden veel te hard, beiden hadden hun rijbewijs nog niet zo lang.
Profielfoto van Collin Beijk
Geschreven door
Collin Beijk

De eerste bestuurder die gepakt werd, was een 23-jarige automobilist. Hij reed precies vijftig kilometer per uur te hard en dat betekende dat hij direct zijn rijbewijs moest inleveren. Dit terwijl hij het roze pasje pas net vier maanden had.

Hardleers
Een motorrijder maakte maandag op de provinciale weg tussen Helmond en Eindhoven nog bonter. De 33-jarige man reed 57 kilometer per uur te hard en mocht niet meer verder rijden nadat hij langs de kant werd gezet.

De snelheidsduivel had zijn rijbewijs net een week weer terug, nadat hij het twee maanden kwijt was geweest. Hij reed namelijk eerder 59 kilometer per uur te hard op de A50 bij Uden.

Cursus
Beide mannen zijn door de politie aangemeld voor een verkeerscursus bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Die cursus gaat de twee minimaal duizend euro kosten, nog los van de boete voor de snelheidsovertreding. Hoe lang de twee hun rijbewijs kwijt zijn, bepaalt de officier van justitie.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!