Minou maakt voorstelling over ouderschap: 'Bereiden we ons goed voor?'

Hadden jullie niet beter moeten nadenken voordat jullie mij kregen? Het is een van de vragen over opvoeding die theatermaker Minou Bosua uit Den Bosch zich stelt. Want beginnen ouders niet te onbesuisd aan kinderen? “Als we een huis kopen, lezen we alle kleine lettertjes van het koopcontract”, zegt Bosua. “Maar bereiden we ons ook zo voor als we aan kinderen beginnen?” Het is het onderwerp van haar theatervoorstelling Ouderpardon.

Er bestaat zoiets als Het Verdrag van de Rechten van het Kind, waarin is vastgelegd waar kinderen recht op hebben. Maar lezen ouders het eigenlijk wel eens? En vragen ze zich af of ze eraan kunnen voldoen? Dat vraagt de theatermaker zich af. Het verdrag vormt een rode draad in haar voorstelling. “Denk aan het recht op aanwezigheid (de ouder is aanwezig in het leven van een kind), het recht op een eigen geloof of een eigen mening.” Bosua is met theatergezelschap Minoux neergestreken in Helmond en speelt daar op 21 september in Het Speelhuis. Bij elke voorstelling werkt ze met kinderen uit de stad waar ze speelt. Maar Ouderpardon is geen kindervoorstelling. “De kinderen zingen heftige teksten”, zegt Bosua. "Na een aantal repetities krijgen ze een mening. 'Wacht eens even', zeggen ze dan. 'Heb ik rechten?' En dan blijkt dat elk kind wel een klasgenootje kent dat in de knel zit."

Scene uit de voorstelling Ouderpardon (foto: Karin Jonkers).

De voorstelling is een opera, komisch maar ook bloedserieus. Zes jaar geleden begon Bosua aan een drieluik over vader, moeder en kinderen, Ouderpardon is het laatste deel. “Ik ben gefascineerd door de blauwdruk van het gezin. Het is de bedding waarin we opgroeien. Waarom doen we er zo lichtzinnig over? We maken het kind in een wip, maar hoe voeden we op? Een betere wereld begint daar.”

De voorstelling Ouderpardon heeft videofragmenten van echte verhalen van kinderen en ouders. “De kinderen op het podium zingen ter ondersteuning van die echte verhalen die we van kinderen hebben gekregen”, legt de maker van de voorstelling uit. Jonge mensen vertellen over wat er is misgegaan in hun opvoeding en ouders beschrijven waar ze fout zijn gegaan. Ook doet een echte kinderrechter mee aan de voorstelling.

Ouderpardon Ouderpardon is op 21 september te zien in Het Speelhuis in Helmond. Daarna volgen uitvoeringen op 27 en 28 september in De Blauwe Kei in Veghel, op 24 oktober in het Parktheater in Eindhoven en op 7 november in de Schouwburg& Concertzaal in Tilburg.

De fragmenten hakken er flink in. “Een jongen die in een vechtscheiding terechtkomt, waarbij de moeder er alles aan doet om de vader uit het leven van het kind te houden, terwijl het kind het recht heeft op aanwezigheid van de ouder”, noemt Bosua als voorbeeld. “De jongen is in een overlevingsstrategie gekomen. Zijn hele leven draait om het gelukkig maken van zijn moeder.” Of een meisje dat ongelukkig is. Niet door toedoen van haar ouders, maar uit zichzelf. “Ze wordt niet gehoord en de depressie slaat naar binnen.” Vragen we ons als toekomstige ouders wel eens af of we ook voorbereid zijn op ziekte of handicap van een kind?

Bosua is zelf ook moeder, en niet perfect. “De voorstelling is een fictieve rechtszaak. Ik wil mijn eigen ouders aanklagen. Vervolgens word ik aangetikt en staat daar mijn zoontje. Ik word zelf moeder. Een leuke twist.” Bosua vindt het ouderschap een geweldige ervaring. “We hebben er alleen geen idee van. We denken: ik ga het anders doen dan mijn ouders. Je gaat aan een grootse taak beginnen. Maar er is geen opleiding voor." "Zou het Verdrag van de Rechten van het Kind geen inspanningsverplichting moeten worden? Kinderen zijn fantastische lerende wezens, maar het gaat fout als we het verkeerde erin gooien.”