Twee tieners gewond na mishandeling door twee jongens

Een jongen en meisje zijn maandagavond mishandeld op de Concordiastraat in Etten-Leur. De twee minderjarigen hadden ruzie met twee jongens waarbij over en weer gescholden werd. Uiteindelijk werden er door de twee jongens klappen uitgedeeld.

De ruzie was tussen half acht en acht uur in de binnenstad. De twee minderjarige slachtoffers wilden na de scheldpartij weggaan, maar het meisje werd toen plotseling geslagen. De jongen met wie zij was, sprong er vervolgens tussen en ook hij kreeg volgens de politie rake klappen.

Gewond

De jongen en het meisje raakten lichtgewond, er hoefde geen ambulance aan te pas te komen. Het tweetal is naar een huisartsenpost gegaan.

De twee daders zijn er vandoor gegaan. De politie is naar ze op zoek en heeft daarom hun signalement bekendgemaakt. Het gaat om twee getinte jongens. De een heeft een donker met lichtblauwe Nike jas. Hij droeg een trainingsbroek en reed op een Giant herenfiets met een grijs frame en oranje logo.

De andere verdachte droeg een bruin Gucci petje en reed op een herenfiets met een mandje.