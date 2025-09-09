Navigatie overslaan

Twee tieners gewond na mishandeling door twee jongens

Vandaag om 10:48 • Aangepast vandaag om 13:45
Foto: Omroep Brabant.
Foto: Omroep Brabant.
nl
Een jongen en meisje zijn maandagavond mishandeld op de Concordiastraat in Etten-Leur. De twee minderjarigen hadden ruzie met twee jongens waarbij over en weer gescholden werd. Uiteindelijk werden er door de twee jongens klappen uitgedeeld.
Profielfoto van Collin Beijk
Geschreven door
Collin Beijk

De ruzie was tussen half acht en acht uur in de binnenstad. De twee minderjarige slachtoffers wilden na de scheldpartij weggaan, maar het meisje werd toen plotseling geslagen. De jongen met wie zij was, sprong er vervolgens tussen en ook hij kreeg volgens de politie rake klappen.

Gewond
De jongen en het meisje raakten lichtgewond, er hoefde geen ambulance aan te pas te komen. Het tweetal is naar een huisartsenpost gegaan.

De twee daders zijn er vandoor gegaan. De politie is naar ze op zoek en heeft daarom hun signalement bekendgemaakt. Het gaat om twee getinte jongens. De een heeft een donker met lichtblauwe Nike jas. Hij droeg een trainingsbroek en reed op een Giant herenfiets met een grijs frame en oranje logo.

De andere verdachte droeg een bruin Gucci petje en reed op een herenfiets met een mandje.

Wachten op privacy instellingen...

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Deel dit artikel
Download de app en draag het gevoel van hier altijd bij je!