Meerdere gewonden nadat auto crasht in sloot naast provinciale weg

Een auto met daarin een vader en twee kinderen is dinsdagochtend van de weg geraakt en in de sloot geëindigd langs de N270, op de grens van Nuenen en Helmond. De drie zijn met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over hun eventuele verwondingen is niks bekend.

Een jong meisje dat in de auto zat, is bij haar vader op schoot de ambulance in gegaan. Ook een ouder meisje dat in de auto zat, raakte gewond. Zij zat na het ongeluk enige tijd in de brandweerwagen, vanwege het slechte weer. Vervolgens werd ook zij met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Onduidelijk is of het gaat om twee meisjes uit één gezin.

Traumahelikopter

Er werd in eerste instantie ook een traumahelikopter opgeroepen, maar die is niet geland. De provinciale weg tussen Eindhoven en Helmond was na het ongeluk lange tijd afgesloten. Dat zorgde voor een flinke file in de ochtendspits.

Vermoedelijk is de auto van de weg geraakt door het slechte weer. Er stond veel water op het wegdek.