Man (27) onder invloed rijdt tijdens achtervolging in op politie

De politie heeft maandagnacht na een achtervolging een automobilist opgepakt op de Heusdensebrug (N267) in Heusden. De 27-jarige man had een ongeldig verklaard rijbewijs, was onder invloed van drugs en reed tijdens een achtervolging op agenten in.

Ervandoor Op het moment dat agenten de bestuurder wilde controleren, gaven ze hem een stopteken en riepen ze via een megafoon dat de man moest stoppen. Maar de automobilist ging ervandoor.

Agenten zagen rond tien voor drie 's nachts een bekende auto staan bij de voetbalvereniging in Veen. Daarvan wisten ze dat de eigenaar een ongeldig rijbewijs had.

Tijdens een achtervolging die twintig minuten duurde, beging de wegpiraat de ene na de andere verkeersovertreding. Hij reed onder meer veel te hard door Wijk en Aalburg.

Poging doodslag

Op een gegeven moment reed hij recht op een politieauto af. Agenten konden nog maar net voorkomen dat het tot een frontale botsing kwam.

Inmiddels zaten zeker vijf politieauto's achter de man aan en op de Heusdensebrug lukte het de agenten om de man klem te rijden.

Vluchten

Daarmee was de achtervolging nog niet ten einde, want het lukte de verdachte om van de brug te springen en weg te rennen. Maar toen agenten dreigden hun stroomstootwapen te gebruiken, gaf hij zich over en is de man aangehouden.

Hij wordt onder meer verdacht van poging tot doodslag, het rijden met een ongeldig verklaard rijbewijs en rijden onder invloed van drugs. Daarnaast heeft hij een waslijst aan verkeersovertredingen begaan. Hij is dinsdagochtend verhoord en zit nog vast.