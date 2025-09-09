Ex rijdt vrouw omver na jarenlange giftige relatie: 1,5 jaar cel geëist

Na een hoop ruzie en geweld eindigde een giftige relatie van 3,5 jaar met een forse aanrijding in Den Bosch. Guido de K. (50) eiste een gesprek met zijn ex en reed haar aan toen de vrouw achter zijn auto langsliep. Guido zit nu al bijna acht maanden vast na het voorval en als het aan justitie ligt, komen daar nog tien maanden bij.

De officier van justitie zette dinsdag in op achttien maanden cel voor Guido de K. Hij reed op 25 januari zijn ex aan op de parkeerplaats voor haar huis in Den Bosch. Op beelden in de rechtbank was te zien hoe de vrouw haar auto parkeert en hoe Guido even later komt aanrijden. Als de vrouw hem ziet, loopt ze achter de elektrische BMW iX1 langs, om over te steken naar haar huis. Guido zet zijn auto snel in zijn achteruit en rijdt de vrouw omver. Na de klap, waar de vrouw blauwe plekken en een kneuzing aan overhoudt, rijdt Guido weg en laat de vrouw achter op straat. Auto gebruikt als wapen

En daarom heeft Guido nu een poging tot doodslag aan zijn broek en zit hij al sinds eind januari vast. Guido is het er totaal niet mee eens maar de officier van justitie vindt dat hij zijn zware elektrische auto heeft gebruikt als wapen. In de rechtbank ontstond een discussie over hoeveel meters de vrouw zou zijn meegesleurd. Volgens de advocaat van Guido is de vrouw aangereden en gevallen en zeker niet meegesleurd. “Dan zou ze veel meer letsel moeten hebben”, betoogde hij.

Maar de officier van justitie hield het rapport van de politie aan waarin staat dat de vrouw over negen meter werd meegesleurd, precies drie keer de breedte van een parkeervak, zo was berekend. Maar die berekening noemde de advocaat dan weer ‘ambtseed-onwaardig’. Meldingen, contactverbod en voorwaardelijke celstraf

Maar daar ging het eigenlijk helemaal niet om, natuurlijk. Het ging vooral ook om de ellende die de twee voormalige geliefden al die jaren voor de aanrijding met elkaar hadden. Er waren al vaker meldingen gedaan bij de politie en Guido had eerder al een contactverbod en een voorwaardelijke celstraf van een week gekregen nadat hij zijn vrouw had geslagen. In de week voor de aanrijding was er ook van alles gebeurt, zo bleek. De vrouw wilde stoppen met de relatie en blokkeerde Guido’s nummer. Die pikte dat niet en eiste een gesprek. Dagenlang volgde hij zijn ex naar haar werk of dook ineens op bij haar huis. Ook zou hij haar in de buurt van het Jeroen Bosch Ziekenhuis van de weg hebben proberen te duwen met de auto van zijn vader. 'Spiraal van geweld'

De aanrijding van zijn ex was het sluitstuk, want toen werd Guido opgepakt. En zo kwam er een einde aan de ‘spiraal van geweld’, zoals de ruzies tussen de twee exen werd getypeerd. En deze spiraal eindigde volgens de advocaat van Guido met een aanrijding die echt niet als poging tot doodslag kan worden gekwalificeerd. “Dat gaat meerdere bruggen te ver”, vond hij. De advocaat vroeg om vrijspraak voor poging tot doodslag. En als er dan mishandeling overblijft in het vonnis, dan staat daar niet meer celstraf op dan de bijna acht maanden die Guido nu al vastzit. En dus vroeg de advocaat om Guido meteen vrij te laten. De officier van justitie bleef bij haar standpunt. Ze nam het geweld tegen de vrouw hoog op en vroeg zich af wanneer een nee van een vrouw genoeg is. “Dat kan hij niet zeggen”, concludeerde ze op basis van zijn vele pogingen om de vrouw tóch te spreken. Ze eiste naast de achttien maanden cel ook een contactverbod met de vrouw en haar twee dochtertjes. Ook zou de man drie jaar niet in Den Bosch mogen komen. Daarnaast moet hij, wat justitie betreft achttien maanden zijn rijbewijs inleveren. De uitspraak in deze zaak is op 23 september.