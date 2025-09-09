Prijswinnende Feniks vloog nog één keer in Zundert: 'Einde van 't verhaal'

Onder een grijze hemel vermorzelden grijpmachines de praalwagens die zondag en maandag nog schitterden in Zundert. "Zo hoort het te gaan", reageert Arno Brosems van het winnende buurtschap Tiggelaar . "We hebben maximaal gepresteerd, flink gefeest en dan is dit een mooi einde van het corsoseizoen. Volgend jaar komen we met iets nieuws terug."

Zonder het zelf te beseffen, beschrijft bouwer Arno treffend hoe hun winnende praalwagen, met daarop een Feniks, vernietigd wordt om later opnieuw te verrijzen. De Feniks is een mythologisch figuur in de vorm van een vogel die zichzelf in zijn nest tot as verbrand om later opnieuw te verschijnen. "Dit is het einde van het verhaal" vertelt Arno. "We komen volgend jaar gewoon weer terug maar wel met een compleet andere wagen. Ook dat is hoe het altijd al is gegaan in Zundert. Ik voel geen verdriet, eerder opluchting. We hebben hard gewerkt en een fantastisch resultaat gehaald met zowel de publieksprijs als de juryprijs."

Elke praalwagen eindigt tot een hoopje afval (foto: Omroep Brabant)

Toch is de sloophamer deze grijze dag niet bedoeld voor het hoofd van de prijswinnende Feniks. De kop met snavel vliegt deze ochtend nog één keer door de lucht en eindigt achterop een laadwagen. "We hebben nog wat kostbare techniek in het hoofd zitten", legt Arno uit. "Die willen we er voorzichtig uithalen. Daarna krijgt ze misschien nog even een ereplekje maar dan is het echt afgelopen. Haar verenpracht van bloemen begint al langzaam te verwelken."

"Alle kostbare techniek is uit de wagen. Die wordt elk jaar geavanceerder en duurder."

Bouwer Peter van Oers kijkt ook tevreden naar het sloopwerk. De feestglitters van de afgelopen dagen zitten nog op zijn gezicht. "Alle kostbare techniek is uit de wagen. Die wordt elk jaar geavanceerder en duurder. Het was leuk en ik heb weer genoten. Maar ik ben ook blij dat er nu weer wat rust is na maanden bouwen." Ook de andere bouwers zien het slopen van hun wagens gelaten aan. "Het voelt eigenlijk best lekker", reageert bouwer Jarno van Rijen. Nu hij dat zo zegt, voelt hij de behoefte een bijdrage aan het sloopwerk te leveren en pakt een hamer. Met alle kracht verkoopt hij zijn wagen een flinke klap, maar die lijkt geen krimp te geven. Ook in de herkansing verschijnt er maar een klein deukje in de romp en dwarrelen wat bloemen naar beneden. Nadat hij door andere bouwers is uitgelachen constateert hij: "Een uitstekende kwaliteit", en hij laat het werk over aan de sloopmachines.

Met een gewone hamer lijken de bouwers nog geen deuk in een pakje boter te slaan. (foto: Omroep Brabant)

Het lachen zal deze praalwagenpoppen snel vergaan (foto: Omroep Brabant)

