Supermarkt ontruimd nadat agressieve man olie over klanten spuit

Een agressieve klant heeft dinsdagavond voor een hoop tumult gezorgd in de Albert Heijn aan de Bisschopshoeve in Breda. De man spoot olie door de zaak en besproeide klanten ermee. Ook hield hij een mes vast en greep hij medewerkers vast.

De man was daarnaast agressief en schold klanten en personeel van de winkel uit. Omdat hij olie spoot, kwam behalve de politie ook de brandweer op de melding af.

Volgens een woordvoerder van de politie weigerde de man de winkel te verlaten en vertoonde hij verward gedrag. De supermarkt werd daarom ontruimd en even later is de man 'zonder veel problemen' binnen aangehouden.

Het gaat om een 35-jarige man uit Breda. Hij wordt verhoord.