Supermarkt ontruimd nadat agressieve man over over klanten spuit

Een agressieve klant heeft dinsdagavond voor een hoop tumult gezorgd in de Albert Heijn aan de Bisschopshoeve in Breda. De man spoot olie door de zaak en besproeide klanten ermee.

De man was agressief en schold klanten en personeel van de winkel uit. Omdat hij olie spoot, kwam behalve de politie ook de brandweer op de melding af.

Volgens een woordvoerder van de politie weigerde de man de winkel te verlaten. De supermarkt werd daarom ontruimd en even later is de man binnen aangehouden. Het gaat om een 35-jarige man uit Breda. Hij wordt verhoord.