Deze Oude Toren van Stiphout moet jongeren inspireren

De Oude Toren, een overblijfsel van een middeleeuwse kerk, in Stiphout krijgt een nieuwe bestemming. Eeuwen geleden gebeurde er een wonder. Een boer liep de brandende kerk binnen om de hosties te redden en kwam ongedeerd weer naar buiten. Nu moet er in de toren een kapel komen om dit 'wonder' te herdenken. Maar dat is niet alles, de kapel moet ook een plek worden om de zondag heilig verklaarde Italiaanse tiener, Carlo Acutis (15), te herdenken. Hij beschreef het Stiphoutse mirakel op zijn website.

Met de kapel willen de initiatiefnemers vooral ook jongeren raken door het samenbrengen van dit oude én nieuwe verhaal. “Vroeger stond hier de kerk”, zegt Emmanuel Verleg, voorzitter van de Stichting Kapel Oude Toren Stiphout, terwijl hij naar een vlakte naast de stenen toren wijst. Met een sleutel opent hij de zware houten deur van de toren, die nu nog toegang geeft tot de houtopslag van de scouting ernaast. Maar volgend jaar moet deze plek dus veranderen in een kapel die het eeuwenoude wonder van Stiphout tot leven brengt. “Ik zie het al helemaal voor me", glimlacht Verleg.

Verleg opent de deur van de toren

In 1342 werd Stiphout opgeschrikt door een grote brand in de kerk. Terwijl de vlammen om zich heen grepen, rende een boer naar binnen om twee gewijde hosties te redden. Op dat moment gebeurde er iets bijzonders: de vuurzee week uiteen, alsof er een pad werd geopend. Waardoor de man ongedeerd naar binnen én weer naar buiten kon. Van de kerk bleef niks over, maar de toren hield stand. Het voorval werd gezien als een wonder en maakte van Stiphout een bedevaartsoord dat eeuwenlang bezoekers trok.



Ruim zes eeuwen later werd datzelfde wonder van Stiphout opgemerkt door Carlo Acutis, een Italiaanse tiener met een passie voor computers en geloof. Voor zijn dood in 2006, op vijftienjarige leeftijd, legde hij 'wonderen' van over de hele wereld vast op zijn website. Ook het verhaal uit Stiphout kreeg daar een plek. Afgelopen zondag werd Carlo door paus Leo XIV in Rome heilig verklaard. Zijn jonge leeftijd en eigentijdse manier van geloof beleven maken hem tot een inspiratiebron voor veel jongeren.



Ode aan Carlo

Verleg kan het plaatje al helder schetsen. “Hier komt de kapel”, zegt de initiatiefnemer terwijl hij naar een nis in de muur wijst. “Die bekleden we met eikenhout. Daar komt een altaar te staan met een beeld van Carlo. De rest van de ruimte richten we in met banken, stoelen en katholieke versieringen. Ook komt er een elektrische deur zodat bezoekers elke dag tussen negen en zes uur binnen kunnen lopen.”

Verleg legt uit hoe hij de kapel voor zich ziet