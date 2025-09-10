Dit wordt de nieuwe burgemeester van Valkenswaard

Corine van Overdijk wordt de nieuwe burgemeester van Valkenswaard. De huidige wethouder van de gemeente Oirschot is door de gemeenteraad van Valkenswaard voorgedragen als de nieuwe burgemeester. Van Overdijk volgt waarnemend burgemeester Han Looijen op. Die nam het stokje tijdelijk over toen Anton Ederveen in maart afscheid nam. Van Overdijk wordt de eerste vrouwelijke burgemeester van Valkenswaard.

De nieuwe burgemeester wordt op 19 november tijdens een openbare raadsvergadering geïnstalleerd door commissaris van de Koning Ina Adema. Eerst moeten de minister van Binnenlandse Zaken en de koning nog officieel groen licht geven voor de benoeming, maar de verwachting is dat dat geen probleem zal zijn.

Eerste vrouwelijke burgemeester

Van Overdijk moet de opvolger worden van Anton Ederveen. Hij nam in maart na 18 jaar afscheid als burgemeester van Valkenswaard. Daarmee was Ederveen een van de langstzittende burgemeesters van Brabant. Toen hij destijds begon aan die functie was hij de jongste burgemeester van Nederland. Na zijn vertrek nam burgemeester Han Looijen het stokje tijdelijk over.



De VVD-politica uit Oirschot wordt de eerste vrouwelijke burgemeester van Valkenswaard. “Met de nieuwe vrouwelijke burgemeester ontstaat een noviteit voor Valkenswaard. Het geslacht is voor de Vertrouwenscommissie nooit het uitgangspunt geweest. De beste kandidaat, moest het worden", vertelt voorzitter van de vertrouwenscommissie Fred Emmerik.

29 sollicitanten

Van Overdijk bekleedde verschillende bestuurlijke functies binnen bedrijven in de Brainportregio. Helemaal onbekend met Valkenswaard is zij niet. In het verleden heeft ze een tijd in de gemeente gewoond en gaf ze les op de middelbare school Were Di in Valkenswaard.

In totaal solliciteerden 29 mensen op de functie van burgemeester van Valkenswaard: achttien mannen en elf vrouwen. De ruime meerderheid van de sollicitanten had al politieke ervaring.