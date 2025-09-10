Baasje van Dikke hoopt dat zijn andere dieren snel weer terugkomen

Het opvallende stukje land langs de A58 bij knooppunt de Baars is sinds een paar weken leeg leeg. Wie er wel eens is langsgereden, zag er altijd allerlei dieren staan. Tot groot verdriet van de eigenaar zijn die onlangs door de Landelijke Inspectie Dierenwelzijn weggehaald. Onbegrijpelijk zo vindt hij.

Hond Dikke is het enige dier dat is achtergebleven bij zijn baasje, die zijn eigen naam overigens niet wil prijsgeven. "Acht jaar geleden ben ik hier terechtgekomen, toen ik in Tilburg samen met mijn honden uit mijn huis werd gezet. Sindsdien woon ik hier, eerst in een bouwkeet en sinds een jaar in een stacaravan.”

Op het braakliggende terrein ving het baasje van Dikke jarenlang paarden, ezels, kippen, varkens en zelfs een lama op, totdat de dieren maandag werden afgevoerd. "Die lama heb ik met de papfles grootgebracht. En mensen gooiden ook wel eens honden over het hek, die knapte ik dan weer op. Ik had alles in huis om ze beter te maken", vertelt hij, terwijl hij in zijn caravan allerlei diergeneesmiddelen laat zien.

"Ik had net een afspraak gemaakt om met drie verwaarloosde poedels naar de trimsalon te gaan", vervolgt hij. "Het doet pijn dat alle dieren nu weg zijn. Ik ben terecht aangepakt omdat er een foto is gemaakt van een zielig hondje, maar alle andere dieren waren prima in orde. Alleen sommige honden hadden vlooien omdat ze in het stro zaten, maar dat wist ik niet.”