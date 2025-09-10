Jongeren eisen verlichting in park: 'Voelt vooral voor vrouwen niet veilig'

Het Valkenbergpark is een vertrouwde plek in Breda waar mensen overdag wandelen, picknicken en elkaar ontmoeten. Zodra de avond valt, verandert de sfeer: volgens jongeren Luc Goos, Vera Langens en Sanne Woppenkamp voelt het park als het donker is onveilig, vooral voor vrouwen. Daarom zijn zij een petitie gestart om het park beter te verlichten. Binnen zes dagen hebben al meer dan zevenhonded mensen de petitie ondertekend.

De initiatiefnemers van de petitie vinden het vreemd dat het park ’s avonds niet verlicht is. "Het park ligt midden in de stad en vormt de hoofdroute naar het station. Het is een belangrijke plek voor veel Bredanaars en mensen uit de omgeving. Voor ons reden genoeg om de petitie te starten." Om hun punt te maken, hebben ze het park in de avond symbolisch al gesloten verklaard: "Officieel is het natuurlijk wel open, maar het voelt gewoon niet fijn. Vooral niet voor vrouwen"



"We hadden het plan voor de petitie al langer liggen, maar de recente verschrikkelijke nieuwsberichten rond de (on)veiligheid van vrouwen op straat gaven ons extra motivatie. Verlichting in het park lost natuurlijk niet alles op, maar het is wel een stap in de goede richting", vinden de drie.



De gemeente Breda is al langer op de hoogte van het probleem in het park, maar volgens het drietal wordt er onvoldoende actie ondernomen. "Vorig jaar zijn er raadsvragen gesteld. Toen heeft de wethouder twee lichtmasten in het park neergezet, maar die waren na de zomer ook weer weg. De aandacht voor dit probleem is dus niet structureel."



Mikken op meer

De petitie is al meer dan zevenhonderd keer ondertekend, maar de initiatiefnemers mikken op meer. Duizend ondertekenaars hopen en verwachten ze zeker te halen. In hun app-groepje hebben ze het daarom ook over plannen om het breder te trekken: meer campagne voeren, bijvoorbeeld door middel van flyers.



Als het plan van Luc, Vera en Sanne straks de aandacht van de lokale politiek trekt, willen ze zelf ook betrokken blijven bij de verlichting die geplaatst wordt. "We zijn zelfs al bezig met een concreet plan", vertellen ze. "Samen met een aantal studenten van de Breda University of Applied Sciences (BUAS), die verstand hebben van de gebouwde omgeving." Ook willen ze de gemeente vragen om een ecoloog bij het project te betrekken: "Zodat de pracht van het park niet verloren gaat."