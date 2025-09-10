Maaiafval maakt deze boer boos: 'Ik ben gewoon meters grond kwijt'

Akkerbouwer Cees van Tiggelen uit Halsteren is er he-le-maal klaar mee, met het maaiafval langs de sloten op zijn land: “Die mensen van het Waterschap, die komen bij mij voorlopig het land niet meer op,” zegt hij stellig. Het nieuwe landelijke maaibeleid zorgt er volgens hem voor dat een deel van zijn grond onbruikbaar wordt. En niet alleen boeren zijn kritisch: ook Waterschap Brabantse Delta is ontevreden over de landelijke maairegels en wil dat die snel tegen het licht worden gehouden.

Door het achterblijvende maaisel kan de akkerbouwer nu een brede strook langs de sloot niet meer bewerken, verzucht Van Tiggelen. “Ik ben gewoon meters grond kwijt en dat kost me direct opbrengst.”



Sinds dit jaar is het zogeheten klepelmaaien verboden. Bij die methode slaat een ronddraaiende as met klepels riet en gras in kleine stukjes, waarna het afval met een maaikorf werd verwijderd. “Toen bleef er veel minder volume achter,” legt Van Tiggelen uit aan ZuidWest TV. “Nu maaien ze grof, en dan krijg je een berg van vier tot vijf meter breed langs je perceel. Daar kan ik met mijn machines niet doorheen. Ik kan er niet zaaien en dat leidt mogelijk ook nog tot problemen met mijn subsidies.”



Onwerkbaar

Volgens Van Tiggelen hebben meerdere boeren in de regio dezelfde problemen. “Het klinkt prachtig voor de biodiversiteit, maar in de praktijk is dit onwerkbaar. Wij raken landbouwgrond kwijt, en ondertussen zie je dat langs gemeentelijke wegen gewoon nog geklepeld wordt.”



Waterschap erkent problemen

Bij Waterschap Brabantse Delta in Breda zijn klachten van meerdere grondgebruikers binnengekomen. Waarnemend dijkgraaf Rian Govers-Gabriëls legt uit: “Het klopt dat het nieuwe maaien leidt tot ongemak, niet alleen bij boeren maar ook bij onszelf en de aannemers die het uitvoeren. Het maaisel blijft op de oevers liggen, zakt soms terug het water in en kan zorgen voor verstoppingen en storingen. De balans tussen natuurvriendelijk beheer en uitvoerbaarheid is nu zoek. Ervaringen met maaien zijn daarom toe aan een stevige evaluatie.”



Landelijke gedragscode

De dijkgraaf benadrukt dat het nieuwe maaibeleid voortkomt uit een landelijke gedragscode, opgesteld door de Unie van Waterschappen. Daarmee wil men de biodiversiteit beter beschermen door sloten gefaseerd te maaien en niet alles in één keer weg te halen.



Evaluatie dit jaar

De gedragscode geldt vijf jaar, maar wordt eind dit jaar geëvalueerd. Dijkgraaf Govers: “We horen veel signalen uit het veld en nemen die serieus mee in de landelijke bespreking. Alleen samen kunnen we zorgen voor een manier van maaien die natuurvriendelijk, veilig én praktisch uitvoerbaar is.”



Wat is klepelmaaien?

Klepelmaaien is een maaimethode waarbij een as met metalen klepels razendsnel ronddraait en het gras of riet in kleine stukjes slaat. Het resultaat: korte, fijngeslagen vegetatie die eenvoudig kan worden afgevoerd. Voor boeren betekende dit dat er relatief weinig maaisel op de oevers achterbleef.



De methode staat echter ter discussie, omdat ook insecten, kleine dieren en planten worden verhakseld. Daarom is klepelmaaien sinds dit jaar verboden in het onderhoud van sloten en watergangen door waterschappen. In plaats daarvan wordt het gewas grof gemaaid en in grotere stukken op de kant gelegd, zodat flora en fauna meer kans krijgen.