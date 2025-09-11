Beroemd truckerscafé sluit plotseling, na ruim 90 jaar: 'Groot gemis'

Het is een schok in de truckerswereld. Truckerscafé Kanters in Moerdijk sluit onverwachts de deuren. Donderdagavond kunnen bezoekers er voor de allerlaatste keer terecht. Het besluit komt niet van het team zelf, maar van de nieuwe eigenaar.

In een bericht op Facebook schrijft het personeel onder meer: "Helaas moeten wij onze deuren sluiten. Het is zeker niet onze keus, maar de nieuwe eigenaar denkt er anders over. Daarmee gaat een mooi restaurant verloren." De sluiting betekent het einde van een lange geschiedenis. Die begon ruim negentig jaar geleden, in 1933, toen Willem Kanters aan de Zwaluwsedijk een houten koffie- en limonadetent opende. Van daaruit groeide Kanters uit tot een begrip, niet alleen voor chauffeurs, maar ook voor passanten en buurtbewoners.

Uitbater Chris van den Boogaart wil de sluiting deze donderdag nog niet verder toelichten. De emoties zitten te hoog bij hem. Het besluit kwam voor het team als een donderslag bij heldere hemel. Daarnaast hebben vandalen woensdagnacht enkele ruiten van het café ingegooid.

De sluiting roept niet alleen veel emoties op bij Chris en zijn team, maar ook bij klanten en chauffeurs die het café jarenlang als vaste stop hadden. Dick Baars bijvoorbeeld herinnert zich hoe hij er al als klein kind kwam met zijn vader op de vrachtwagen. Later maakte hij er een traditie van om na iedere vakantie af te sluiten bij Kanters. “Dit wordt een groot gemis voor veel truckers en passanten”, schrijft hij en hij bedankt het team voor hun inzet. Ook André Kegge reageert aangeslagen: “Wat een verschrikkelijk nieuws, vooral voor het team. Wij kwamen graag bij jullie en zullen jullie gastvrijheid enorm missen. Toekomstige werkgevers hebben met jullie goud in handen.”

"Dit was een veilige tweede thuishaven."