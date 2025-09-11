Alarmeringssysteem faalt bij gaswolk, hulpdiensten absoluut niet blij

Een NL-Alert die niet aankomt en een website die onbereikbaar is tijdens een potentiële ramp. Dat gebeurde donderdagochtend tijdens een onschuldige gaswolk die over Brabant trok, maar waardoor de 112-meldkamer onbereikbaar dreigde te worden. Veel bewoners in Luyksgestel hebben geen NL-Alert ontvangen en zijn daarover 'verbijsterd'. De veiligheidsregio stelt een onderzoek in naar zowel de onbereikbare website als het niet aangekomen alert.

“Ik heb niks geroken vanochtend en ik heb ook geen waarschuwing ontvangen. Ik hoor nu pas iets over gaslucht", vertelt een buurtbewoner in Luyksgestel terwijl hij zijn auto aan het inladen is. Een vrouw die haar hondje uitlaat, geeft aan geschrokken te zijn. "Ik ben verbijsterd dat we niet allemaal in Luyksgestel een melding hebben ontvangen. Ik heb geen NL-Alert gehad en ik heb vanmorgen ook niks over een gaslucht gehoord. Ik hoor het nu pas. Ik schrik daarvan."

En zo zijn er tientallen reactie op straat in Luyksgestel. Een supermarktmedewerker vindt het maar raar. "Collega’s hebben wel een melding gekregen, maar ik niet.”

Het NL-Alert werd verzonden in de regio Luyksgestel, Eindhoven en Uden nadat bij een bedrijf in het Belgische Tessenderlo-Ham geurstof was gelekt. Die stof waaide naar Nederland, waar mensen gas roken. De meldkamer werd overspoeld door telefoontjes en kon de meldingen op een bepaald moment niet meer allemaal aannemen. Om nog meer telefoontjes te voorkomen, werd een NL-Alert verstuurd.

Vreselijk

Maar in Luyksgestel, op de grens met België, ging het dus mis. "Het zou kunnen liggen aan dat grensgebied", begint een woordvoerder van de veiligheidsregio. "We versturen een NL-Alert op basis van de zendmasten, als je net op een zendmast in België zit, zou het kunnen zijn dat je geen alert krijgt. We gaan dit uitzoeken en landelijk bekijken." Over hoe veilig het systeem dan is, zeker omdat het luchtalarm gaat verdwijnen, kan de woordvoerder niets zeggen.

De meeste inwoners van Brabant-Zuidoost en Brabant-Noord werden donderdagochtend om 06.41 uur gewekt door het NL-Alert. De site van Brabant Alert lag na het verzenden van de NL-Alert plat en was meer dan een uur niet bereikbaar. De Veiligheidsregio is daar absoluut niet blij mee. "Dat is vreselijk, dit is niet wat we willen. We zijn deze site een jaar geleden juist begonnen om snel en adequaat te kunnen reageren."

Volgens de woordvoerder stond er waarschijnlijk een instelling verkeerd waardoor de site eruit klapte. "Daar wordt nu onderzoek naar gedaan. Hopelijk krijgen we daar vandaag nog een rapport over."